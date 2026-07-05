Domingo, 5 de Julio 2026
Deportes

Argentina se prepara para su partido crucial contra Egipto en el Mundial 2026.

Argentina se enfrentará a Egipto en octavos de final del Mundial 2026 el 7 de julio a las 13:00 en Atlanta. Un partido crucial que podría definir su camino hacia el título.

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La Selección Argentina se medirá con Egipto el próximo martes 7 de julio en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 13 horas (hora argentina) en el estadio de Atlanta, donde se espera un gran despliegue de aficionados y una intensa cobertura mediática a través de Telefe.

Este partido es crucial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que busca avanzar hacia los cuartos de final y defender el título obtenido en Qatar 2022. La Albiceleste, como favorita, intentará demostrar su superioridad, mientras que Egipto tiene la oportunidad de hacer historia en este torneo.

Ambos equipos están listos para un enfrentamiento emocionante que podría definir sus trayectorias en el campeonato mundial. La expectativa crece entre los hinchas, quienes aguardan con ansias el inicio del duelo.

Etiquetas: argentina mundial 2026 selección argentina fútbol egipto partido
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