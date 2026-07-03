Sábado, 4 de Julio 2026
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Independiente de Chilecito busca consagrarse en la fase final de handball en Capital

Independiente de Chilecito competirá en la fase final de handball en la Capital, buscando asegurar su lugar en la elite del deporte. ¿Logrará convertirse en campeón?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Independiente de Chilecito se encuentra en la fase final del campeonato de handball, que se está llevando a cabo en Capital Federal. El equipo ha logrado avanzar a esta instancia después de una destacada actuación en las etapas previas del torneo.

Durante esta fase final, Independiente competirá contra los mejores equipos del país, lo que representa una gran oportunidad para demostrar su talento y esfuerzo. Los jugadores están motivados y preparados para enfrentar los desafíos que se presenten en esta importante etapa del campeonato.

Etiquetas: chilecito handball fase final independiente de chilecito deportes nueva rioja
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