Argentina se alista para enfrentar a Egipto tras su victoria sobre Cabo Verde en el Mundial 2026.

La Selección Argentina se prepara para su próximo encuentro tras asegurar su paso a los octavos de final del Mundial 2026. Después de una reñida victoria por 3 a 2 contra Cabo Verde, el equipo, bajo la dirección de Lionel Scaloni, permanecerá en Miami para intensificar los entrenamientos.
El próximo desafío de Argentina será en Atlanta, donde se medirá contra Egipto en busca de un lugar en los cuartos de final. Este partido marca un momento crucial en el camino hacia la defensa del título mundial.