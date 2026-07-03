Argentina supera a Cabo Verde en un emocionante partido rumbo al Mundial 2026

El director técnico de Ghana, Carlos Queiroz, destacó el rendimiento de la selección colombiana en el Mundial, a pesar de la reciente eliminación de Ghana. Queiroz expresó su admiración por el nivel mostrado por los colombianos y su deseo de que el equipo avance en el torneo.
En el marco de la competencia, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, se refirió a la situación de Luis Díaz, mencionando que confía en que pronto podrá marcar en este Mundial. El equipo se prepara para enfrentar a Suiza, y los jugadores están motivados por el apoyo de los hinchas, quienes ya comenzaron a alentar al equipo en Kansas.
Además, Jhon Arias compartió sus expectativas sobre el partido contra Suiza y su contribución al equipo. La afición colombiana se ha hecho notar con un banderazo en las afueras del estadio, reforzando el espíritu de unidad y apoyo hacia la selección.