Sábado, 4 de Julio 2026
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Argentina supera a Cabo Verde en un emocionante partido rumbo al Mundial 2026

La selección de Colombia se enfrentará a Suiza en el Mundial 2026, y se espera que los hinchas muestren su apoyo en Kansas, sumando a la atmósfera del evento.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El director técnico de Ghana, Carlos Queiroz, destacó el rendimiento de la selección colombiana en el Mundial, a pesar de la reciente eliminación de Ghana. Queiroz expresó su admiración por el nivel mostrado por los colombianos y su deseo de que el equipo avance en el torneo.

En el marco de la competencia, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, se refirió a la situación de Luis Díaz, mencionando que confía en que pronto podrá marcar en este Mundial. El equipo se prepara para enfrentar a Suiza, y los jugadores están motivados por el apoyo de los hinchas, quienes ya comenzaron a alentar al equipo en Kansas.

Además, Jhon Arias compartió sus expectativas sobre el partido contra Suiza y su contribución al equipo. La afición colombiana se ha hecho notar con un banderazo en las afueras del estadio, reforzando el espíritu de unidad y apoyo hacia la selección.

Etiquetas: argentina mundial 2026 selección colombiana deportes fútbol
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