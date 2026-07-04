Rioja Bus adaptará sus horarios para facilitar el acceso al partido de la Selección

El servicio de transporte público en La Rioja modificará su cronograma hoy, afectando a los usuarios de Rioja Bus durante el partido de la Selección Argentina. Se recomienda planificar los traslados.

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El servicio de transporte público de La Rioja ha realizado modificaciones en su cronograma debido al encuentro de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los usuarios de Rioja Bus deben estar alertas a estos cambios, que se implementarán hoy, 3 de julio.

La Secretaría de Transporte y Movilidad informó que el servicio se detendrá a las 18:30, reanudándose aproximadamente a las 21:30, coincidiendo con el final del partido. Estas alteraciones afectan tanto a la Capital provincial como a Chilecito, con el objetivo de facilitar la movilidad de los hinchas durante el evento.

También se anunciaron los horarios del servicio rural. La Ruta 6 partirá del Parque de las Juventudes a las 14:00 y regresará a las 16:30, mientras que la Ruta 25 saldrá a las 15:00 y volverá a las 17:00. Se aconseja a los pasajeros planificar sus traslados con antelación ante estos cambios.

La Secretaría de Transporte ha resaltado la importancia de que los usuarios se informen sobre estas modificaciones para evitar inconvenientes. Con estos ajustes, el Gobierno provincial busca garantizar un servicio adecuado durante el evento, promoviendo la unión de la comunidad en apoyo a su equipo.