Domingo, 5 de Julio 2026
Deportes

El partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026 genera gran expectativa en los hinchas.

El partido entre Paraguay y Francia alcanzó un rating de 20.4 en Telefe, convirtiéndose en lo más visto del día. Francia avanza a cuartos de final, donde se enfrentará a Marruecos. ¿Cómo influirán estos resultados en la cobertura mediática local?

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El partido de la Copa del Mundo 2026 entre Paraguay y Francia se destacó como el programa más visto del día, alcanzando un rating de 20.4 en Telefe. A pesar de la sólida defensa de Paraguay, un penal polémico permitió que Francia anotara un gol y se llevara la victoria 1-0, avanzando así a los cuartos de final del torneo, donde se enfrentará a Marruecos.

En comparación, otros programas como "Gran Hermano, la noche de los ex" lograron entrar en el top five, aunque en último lugar con un rating de 5.8. Los rankings de Telefe también incluyeron "Por el mundo mundial" y "Por el mundo mundial II" con 11.4 y 8.9 respectivamente. En el resto de los canales, "Jumanji: el siguiente nivel" fue uno de los más destacados en El Trece con 4.5.

En general, los promedios de rating reflejan una clara diferencia: Telefe lidera con 8.8, seguido por El Trece con 3.5.

Etiquetas: argentina mundial 2026 paraguay francia televisión rating
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