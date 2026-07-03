Sábado, 4 de Julio 2026
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Hinchas argentinos celebran triunfo y generan conmoción con gesto hacia Cabo Verde.

Argentina ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido emocionante, logrando avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Messi destacó con un gol y el equipo se medirá a Egipto a continuación.

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Redacción Equipo Editorial
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Argentina logró una emocionante victoria contra Cabo Verde por 3-2 en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el Miami Stadium. El encuentro, que tuvo lugar el 3 de julio de 2026, comenzó con un gol de Lionel Messi a los 29 minutos, seguido por el empate de Deroy Duarte en el minuto 59. Lisandro Martínez anotó en el tiempo agregado, llevando el partido a la prórroga, donde Cristian Romero selló la victoria para la Albiceleste.

A pesar de la derrota, Cabo Verde mostró un desempeño admirable en su primer Mundial, ganándose el respeto del público argentino. Los hinchas aplaudieron a los jugadores africanos al finalizar el encuentro, destacando un momento de camaradería entre Messi y el arquero Vozinha, quien recibió un abrazo del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez tras el partido.

Con esta victoria, Argentina avanza a los octavos de final, donde se enfrentará a Egipto. Messi expresó su determinación de seguir compitiendo y destacó el esfuerzo de su equipo en el encuentro.

Etiquetas: argentina copa mundial futbol messi cabo verde octavos de final
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