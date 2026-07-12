Efemérides del 12 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 12 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 12 de julio de 2026
- 1904 – en la ciudad de Buenos Aires se funda el barrio de La Paternal.
- 1913 – en la provincia de Neuquén (Argentina) se funda la localidad de Zapala.
- 1930 – en Buenos Aires (Argentina), un tranvía cae desde el Puente Bosch al Riachuelo, dejando 56 muertos y solo 4 sobrevivientes.
- 1949 – Carlos Reynoso, antropólogo argentino.
- 1955 – Guillermo Ferraro, político argentino (f. 2024).
- 1980 – Luis Ortega, guionista y cineasta argentino.
- 1985 – Jonatan Viale, periodista argentino.
- 1997 – Pablo Maffeo, futbolista español.
- 1998 – YSY A, cantante argentino, 4 veces nominado a los premios Gardel.
- 1999 – Afirmación del pabellón argentino en el Buque Logístico ARA Patagonia (B-1). Bajo el nombre de “Durance” formó parte de la Marina Nacional francesa. Arribó a la Argentina en el año 1999 al mando del Capitán de Fragata Álvaro M. González Lonzieme.
El 12 de julio de 1962, se realizó el primer recital de The Rolling Stones en el club The Marquee de Londres. Este evento marcó el inicio de la carrera de una de las bandas más icónicas del rock, que se convertiría en un fenómeno global y dejó una huella indeleble en la música.
En el mundo: 12 de julio de 2026
- 927 – el rey Athelstan unifica los reinos anglosajones y funda lo que actualmente es Inglaterra.
- 936 – En Córdoba (España), se origina un incendio en el Gran Zoco de la ciudad, que acaba destruyendo varias zonas comerciales, la Mezquita de Abi Harúm y la Casa de Correos.
- 1191 – Tercera Cruzada: el asedio de Saladino provoca la rendición de Felipe Augusto, acabando con un asedio de dos años a Acre.
- 1493 – Hartmann Schedel publica la Crónica de Núremberg, uno de los primeros libros realizados por la imprenta.
- 1505 – En Sevilla, España, el clérigo Rodrigo Fernández de Santaella funda el Colegio de Santa María de Jesús, que fue el origen de la Universidad de Sevilla.
- 1553 – en México, se imparte la primera cátedra de derecho en la Real y Pontificia Universidad de México.
- 1561 – en Moscú se consagra la catedral de San Basilio.
- 1562 – en Yucatán (actual México), Diego de Landa ordena la incineración de numerosos códices, efigies y objetos sagrados de los mayas en el auto de fe de Maní.
- 1690 – el ejército de Guillermo III de Orange derrota a los hombres de Jacobo II de Inglaterra en la batalla del Boyne.
- 1691 – en Irlanda, el ejército de Guillermo III de Orange vence a las fuerzas inglesas en la batalla de Aughrim.
- 1730 – Lorenzo Corsini es elegido papa y toma el nombre de Clemente XII.
- 1789 – en París, el periodista revolucionario Camille Desmoulins hace un discurso en respuesta a la dimisión del ministro de finanzas Jacques Necker el día anterior. Este discurso animó al pueblo a levantarse en armas para comenzar la Toma de la Bastilla dos días después.
- 1790 – la Asamblea Constitucional de Francia aprueba la Constitución civil del clero.
- 1799 – Ranjit Singh conquista Lahore y se corona como majarás de Panyab (reino sij).
- 1801 – en el marco de las Guerras revolucionarias francesas, la Armada real británica inflige serios daños a los barcos españoles y franceses en la segunda batalla de Algeciras.
- 1801 – en la confusión de la noche, los navíos españoles San Hermenegildo y Real Carlos se tomaron entre sí como enemigos y se batieron en combate hasta que ambos navíos explotaron. Mueren casi todos los 1700 hombres a bordo.
- 1806 – dieciséis estados ―entre ellos Liechtenstein, que obtiene la independencia― abandonan el Sacro Imperio Romano Germánico para formar la Confederación del Rin.
- 1839 – en Bolivia, el Congreso aprueba que la ciudad de Chuquisaca cambie su nombre a Sucre, en homenaje al libertador de ese país y vencedor de la batalla de Ayacucho, Antonio José de Sucre.
- 1873 – en Cartagena (España), un levantamiento federalista instaura el Cantón de Cartagena, que resistirá seis meses al asedio gubernamental.
- 1892 – en el Mont Blanc (Francia) se destapa un lago subterráneo formado por el glaciar Tête-Rousse y arrasa con la aldea Saint Gervais les Bains. Mueren 175 personas.
- 1904 – en la ciudad de Buenos Aires se funda el barrio de La Paternal.
- 1913 – en la provincia de Neuquén (Argentina) se funda la localidad de Zapala.
- 1913 – en el marco de la segunda guerra de los Balcanes, fuerzas serbias comienzan el asedio a la ciudad búlgara de Vidi.
- 1920 – Rusia reconoce la independencia de Lituania.
- 1930 – en Buenos Aires (Argentina), un tranvía cae desde el Puente Bosch al Riachuelo, dejando 56 muertos y solo 4 sobrevivientes.
- 1937 – en el Pabellón de la República Española, en el marco de la Exposición Internacional de París, se expone al público la obra Guernica del artista Pablo Picasso (de 55 años).
- 1948 – guerra árabe-israelí: el primer ministro israelí David Ben-Gurion ordena la expulsión de los palestinos de las ciudades de Lod y Ramala.
- 1958 – en el atolón Bikini (Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Poplar, de 9300 kilotones (la más potente de la operación Hardtack I). Es la bomba n.º 147 de las 1054 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1962 – en el Marquee Club (Londres) toca por primera vez en público la banda The Rolling Stones.
- 1971 – en Australia se iza por primera vez la bandera de los aborígenes.
- 1975 – Santo Tomé y Príncipe se independiza de Portugal.
- 1979 – Kiribati se independiza del Reino Unido.
- 1985 – la ciudad de Santiago de Compostela recibe el premio Europa concedido por el Consejo de Europa en reconocimiento a su europeísmo.
- 1986 – científicos llegan al lugar del naufragio del transatlántico Titanic para explorarlo.
- 1986 – como parte de su gira musical Magic Tour, la banda de rock británica Queen celebra el segundo de dos exitosos conciertos ante 72 000 personas en el Estadio Wembley de Londres.
- 1993 – Hokkaidō fue sacudida por un terremoto de 7.7 grados.
- 1996 – Los Prisioneros lanzan el álbum recopilatorio Ni por la razón, ni por la fuerza, que se convierte en un gran éxito de grandes ventas en Chile, pese a que la banda se encontraba disuelta.
- 1998 – la selección de fútbol de Francia se proclama campeona del Mundial de Fútbol por primera vez en su propio país venciendo 3-0 a la selección brasileña de fútbol con un doblete de Zinedine Zidane, su máxima figura, y un gol de Emmanuel Petit.
- 1999 – Afirmación del pabellón argentino en el Buque Logístico ARA Patagonia (B-1). Bajo el nombre de “Durance” formó parte de la Marina Nacional francesa. Arribó a la Argentina en el año 1999 al mando del Capitán de Fragata Álvaro M. González Lonzieme.
- 2000 – lanzamiento del módulo Zvezda, primer módulo de la Estación Espacial Internacional.
- 2001 – lanzamiento del satélite de comunicaciones experimental europeo Artemis.
- 2006 – incursión de Hezbolá en territorio israelí, capturando a los soldados Ehud Goldwasser y Eldad Regev y matando a otros ocho soldados israelíes, dando paso a la Segunda guerra de Líbano.
- 2011 – la Resolución 1998 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 2014 – bombardeo del ejército ucraniano en el suburbio de Marynka (Donetsk) deja al menos 10 muertos durante el conflicto armado en el este del país.