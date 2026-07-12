Efemérides del 12 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 12 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 12 de julio de 2026

1904 – en la ciudad de Buenos Aires se funda el barrio de La Paternal.

– en la ciudad de Buenos Aires se funda el barrio de La Paternal. 1913 – en la provincia de Neuquén (Argentina) se funda la localidad de Zapala.

– en la provincia de Neuquén (Argentina) se funda la localidad de Zapala. 1930 – en Buenos Aires (Argentina), un tranvía cae desde el Puente Bosch al Riachuelo, dejando 56 muertos y solo 4 sobrevivientes.

– en Buenos Aires (Argentina), un tranvía cae desde el Puente Bosch al Riachuelo, dejando 56 muertos y solo 4 sobrevivientes. 1949 – Carlos Reynoso, antropólogo argentino.

– Carlos Reynoso, antropólogo argentino. 1955 – Guillermo Ferraro, político argentino (f. 2024).

– Guillermo Ferraro, político argentino (f. 2024). 1980 – Luis Ortega, guionista y cineasta argentino.

– Luis Ortega, guionista y cineasta argentino. 1985 – Jonatan Viale, periodista argentino.

– Jonatan Viale, periodista argentino. 1997 – Pablo Maffeo, futbolista español.

– Pablo Maffeo, futbolista español. 1998 – YSY A, cantante argentino, 4 veces nominado a los premios Gardel.

– YSY A, cantante argentino, 4 veces nominado a los premios Gardel. 1999 – Afirmación del pabellón argentino en el Buque Logístico ARA Patagonia (B-1). Bajo el nombre de “Durance” formó parte de la Marina Nacional francesa. Arribó a la Argentina en el año 1999 al mando del Capitán de Fragata Álvaro M. González Lonzieme.

💡 ¿Sabías que...? El 12 de julio de 1962, se realizó el primer recital de The Rolling Stones en el club The Marquee de Londres. Este evento marcó el inicio de la carrera de una de las bandas más icónicas del rock, que se convertiría en un fenómeno global y dejó una huella indeleble en la música.

En el mundo: 12 de julio de 2026