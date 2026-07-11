Efemérides del 11 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 11 de julio de 2026
- 1907 – en la ciudad de Firmat (Argentina) se funda el Firmat Football Club.
- 1921 – en la isla de Tierra del Fuego (en el extremo sur de la Patagonia argentina) se funda la villa de Río Grande.
- 1947 – Primer vuelo de un avión reactor en Latinoamérica. Primer vuelo del Gloster Meteor en la Fuerza Aérea Argentina. A las 11:00 hs, dentro del predio de Puerto Nuevo, utilizando la calle empedrada Edison como pista, despega el Gloster I-005 al mando del piloto británico Bill Waterton. Sobrevuela la avenida paseo Colón, la Casa Rosada, el Congreso Nacional y aterriza en Ezeiza. Los primeros seis Gloster, de un total de 100 adquiridos por el gobierno nacional, habían Llegado en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires.
- 1973 – en Saulx-les-Chartreux, 5 km antes de su destino, el aeropuerto de Orlý (París), se incendia el vuelo 820 de la empresa brasileña Varig, que venía desde Río de Janeiro. Fallecen 123 personas (entre ellas el guerrillero argentino José Joe Baxter) y sobreviven 11.
- 1996 – Jonathan Requena, futbolista argentino.
- 1996 – Juan Yergovic, baloncestista argentino.
- 1997 – Abigaíl Chaves, futbolista argentina.
- 1997 – Nicolle Durso de Leon, futbolista argentina.
- 2000 – Benjamín Garré, futbolista argentino.
- 2010 – eclipse solar total que pudo ser visto en la Polinesia Francesa, en la Isla de Pascua y en América del Sur.
El 11 de julio de 1960, se inauguró el primer satélite artificial de comunicación, el Telstar 1, que permitió la transmisión de señales de televisión y datos a través del Atlántico. Este avance marcó un hito en las telecomunicaciones y revolucionó la forma en que se compartía información a nivel mundial.
En el mundo: 11 de julio de 2026
- 1302 – cerca de Cortrique, se libra la batalla de las espuelas de oro.
- 1792 – en la isla de Cuba (capitanía general española) se funda la aldea de Manzanillo.
- 1804 – en las afueras de la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos), el vicepresidente Aaron Burr hiere mortalmente en un duelo a pistola al político y escritor Alexander Hamilton, quien moriría al día siguiente.
- 1811 – en la villa de Vercelli (norte de la península italiana), el científico Amedeo Avogadro publica su ensayo sobre el contenido molecular de los gases.
- 1819 – en Colombia, se realiza la Batalla de Gámeza, que fue el inicio de la campaña liderada por Simón Bolívar para liberar el virreinato de Nueva Granada.
- 1859 – en Villafranca di Verona se firma el Tratado de Villafranca, entre el Imperio francés y el Imperio austríaco.
- 1889 – en México se funda la ciudad de Tijuana.
- 1893 – en Nicaragua triunfa la revolución liberal. José Santos Zelaya encabeza la junta de gobierno.
- 1899 – en Turín (Italia) se funda la empresa automotriz Fiat.
- 1907 – en la ciudad de Firmat (Argentina) se funda el Firmat Football Club.
- 1921 – en la isla de Tierra del Fuego (en el extremo sur de la Patagonia argentina) se funda la villa de Río Grande.
- 1947 – Primer vuelo de un avión reactor en Latinoamérica. Primer vuelo del Gloster Meteor en la Fuerza Aérea Argentina. A las 11:00 hs, dentro del predio de Puerto Nuevo, utilizando la calle empedrada Edison como pista, despega el Gloster I-005 al mando del piloto británico Bill Waterton. Sobrevuela la avenida paseo Colón, la Casa Rosada, el Congreso Nacional y aterriza en Ezeiza. Los primeros seis Gloster, de un total de 100 adquiridos por el gobierno nacional, habían Llegado en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires.
- 1966 – en Inglaterra se da inicio la IX Copa Mundial de fútbol.
- 1969 – David Bowie publica el Space Oddity, posteriormente utilizado por la BBC en la cobertura del alunizaje del Apolo 11, el 20 de julio de ese mismo año.
- 1971 – en Chile, el Congreso Nacional aprueba reforma constitucional, enviada por Salvador Allende, que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre.
- 1973 – en Saulx-les-Chartreux, 5 km antes de su destino, el aeropuerto de Orlý (París), se incendia el vuelo 820 de la empresa brasileña Varig, que venía desde Río de Janeiro. Fallecen 123 personas (entre ellas el guerrillero argentino José Joe Baxter) y sobreviven 11.
- 1975 – cerca de la ciudad de Xi'an (China) se realiza el descubrimiento arqueológico de los Guerreros de terracota.
- 1978 – Accidente de Los Alfaques en el municipio de Alcanar, provincia de Tarragona.
- 1979 – en Australia se estrella la estación espacial Skylab; cae a la Tierra de manera incontrolada.
- 1982 – la selección de fútbol de Italia consigue su tercera Copa del Mundo derrotando en la final a Alemania por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en España.
- 1986 – como parte de su gira musical Magic Tour, la banda de rock británica Queen celebra el primero de dos exitosos conciertos ante 72 000 personas en el Estadio Wembley de Londres.
- 1987 – según estimaciones realizadas por la ONU, en este día la población del planeta Tierra alcanzó los cinco mil millones.
- 1991 – Eclipse solar que pudo ser visto en Hawái, el centro y sur de México, Centroamérica, así como el norte de Colombia y Brasil.
- 1995 – Masacre de Srebrenica. Las tropas serbias asesinan a más de 8000 civiles bosnios, entre ellos ancianos y niños.
- 1997 – es realizada la primera fotografía tomada con un teléfono y compartida al instante desde una red pública.
- 1997 – en el mar Caribe, al sudeste de la isla de Cuba, mueren 44 personas al caer un avión Antonov AN-24 de Cubana de Aviación.
- 1997 – en la aldea de Bathani Tola, 5 km al este de la ciudad de Siwán (India), el grupo terrorista Ranvir Sena (formado por terratenientes brahmanes de derechas) matan a 21 dalits (personas de casta baja).
- 2002 – ocurre el Incidente de la isla de Perejil (España) donde un grupo de gendarmes marroquíes invade territorio español. Este hecho empeoró notablemente las relaciones entre estos dos países.
- 2006 – En la ciudad de Bombay (India) ocurren atentados con explosivos en siete estaciones de trenes, dejando 200 muertos y 460 heridos.
- 2006 – termina el soporte para Microsoft Windows 98.
- 2009 – día de la desaparición óptica de los anillos de Saturno (cada 15 años).
- 2010 – eclipse solar total que pudo ser visto en la Polinesia Francesa, en la Isla de Pascua y en América del Sur.
- 2010 – La selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de fútbol de Sudáfrica, venciendo 0-1 a la selección de Países Bajos con un gol anotado en el 116' por Andrés Iniesta.
- 2015 – En México, el narcotraficante y asesino Chapo Guzmán (Joaquín Guzmán Loera) se escapa de la cárcel de máxima seguridad El Altiplano.
- 2016 – en Reino Unido, Theresa May es elegida líder del Partido Conservador.
- 2021 – En Wembley, Italia ganó la Eurocopa 2020 frente a Inglaterra a instancia de los penales.
- 2021 – En Cuba, manifestaciones masivas en distintas ciudades del país en contra de la dictadura cubana.
- 2021 – En la Ciudad de México, entra en operaciones en su totalidad la primera línea del Cablebús, tras su apertura parcial en marzo.
- 2022 – En México, se inicia la remodelación de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México.