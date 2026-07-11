Efemérides del 11 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 11 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 11 de julio de 2026

1907 – en la ciudad de Firmat (Argentina) se funda el Firmat Football Club.

– en la ciudad de Firmat (Argentina) se funda el Firmat Football Club. 1921 – en la isla de Tierra del Fuego (en el extremo sur de la Patagonia argentina) se funda la villa de Río Grande.

– en la isla de Tierra del Fuego (en el extremo sur de la Patagonia argentina) se funda la villa de Río Grande. 1947 – Primer vuelo de un avión reactor en Latinoamérica. Primer vuelo del Gloster Meteor en la Fuerza Aérea Argentina. A las 11:00 hs, dentro del predio de Puerto Nuevo, utilizando la calle empedrada Edison como pista, despega el Gloster I-005 al mando del piloto británico Bill Waterton. Sobrevuela la avenida paseo Colón, la Casa Rosada, el Congreso Nacional y aterriza en Ezeiza. Los primeros seis Gloster, de un total de 100 adquiridos por el gobierno nacional, habían Llegado en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires.

– Primer vuelo de un avión reactor en Latinoamérica. Primer vuelo del Gloster Meteor en la Fuerza Aérea Argentina. A las 11:00 hs, dentro del predio de Puerto Nuevo, utilizando la calle empedrada Edison como pista, despega el Gloster I-005 al mando del piloto británico Bill Waterton. Sobrevuela la avenida paseo Colón, la Casa Rosada, el Congreso Nacional y aterriza en Ezeiza. Los primeros seis Gloster, de un total de 100 adquiridos por el gobierno nacional, habían Llegado en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires. 1973 – en Saulx-les-Chartreux, 5 km antes de su destino, el aeropuerto de Orlý (París), se incendia el vuelo 820 de la empresa brasileña Varig, que venía desde Río de Janeiro. Fallecen 123 personas (entre ellas el guerrillero argentino José Joe Baxter) y sobreviven 11.

– en Saulx-les-Chartreux, 5 km antes de su destino, el aeropuerto de Orlý (París), se incendia el vuelo 820 de la empresa brasileña Varig, que venía desde Río de Janeiro. Fallecen 123 personas (entre ellas el guerrillero argentino José Joe Baxter) y sobreviven 11. 1996 – Jonathan Requena, futbolista argentino.

– Jonathan Requena, futbolista argentino. 1996 – Juan Yergovic, baloncestista argentino.

– Juan Yergovic, baloncestista argentino. 1997 – Abigaíl Chaves, futbolista argentina.

– Abigaíl Chaves, futbolista argentina. 1997 – Nicolle Durso de Leon, futbolista argentina.

– Nicolle Durso de Leon, futbolista argentina. 2000 – Benjamín Garré, futbolista argentino.

– Benjamín Garré, futbolista argentino. 2010 – eclipse solar total que pudo ser visto en la Polinesia Francesa, en la Isla de Pascua y en América del Sur.

💡 ¿Sabías que...? El 11 de julio de 1960, se inauguró el primer satélite artificial de comunicación, el Telstar 1, que permitió la transmisión de señales de televisión y datos a través del Atlántico. Este avance marcó un hito en las telecomunicaciones y revolucionó la forma en que se compartía información a nivel mundial.

En el mundo: 11 de julio de 2026