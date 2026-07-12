Domingo, 12 de Julio 2026
Policiales

El caso de abuso que conmocionó a La Rioja culmina en sobreseimiento del acusado

La Justicia dictó el sobresimiento definitivo en un caso de presunto abuso tras un festejo estudiantil, determinando que el hecho denunciado "no existió". La abogada Soledad Varas destacó el daño ocasionado a todos los involucrados y cuestionó la difusión pública del caso, que afectó a menores de edad.

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La abogada Soledad Varas anunció que la Justicia dictó el sobresimiento definitivo en un caso de presunto abuso tras un festejo estudiantil, al considerar que el hecho denunciado “no existió”. Esta decisión pone fin a un proceso que afectó a menores de edad y generó daños significativos a todos los involucrados.

Varas expresó su satisfacción por la resolución, destacando que el análisis de las pruebas presentadas durante la investigación llevó a determinar que el hecho no ocurrió de la manera en que fue denunciado. La letrada subrayó que, aunque se logró el sobresimiento, el conflicto dejó consecuencias negativas para el joven, quien fue expulsado del colegio y sufrió hostigamiento social.

La abogada también criticó la difusión pública del caso, que incluyó videos y declaraciones que nunca debieron ser publicadas, considerando que esto vulneró tanto a los menores como al proceso judicial. Para Varas, la resolución judicial busca reivindicar la situación del joven y dar a conocer que no había elementos para sostener la acusación.

Etiquetas: la rioja justicia abuso menores de edad soledad varas derechos humanos
TL;DR

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