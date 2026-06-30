Martes, 30 de Junio 2026
Policiales

Motociclista sufre graves heridas tras accidente en Santa Fe y Copiapó

Una colisión grave en la intersección de Santa Fe y Copiapó dejó a una joven motociclista con heridas severas. El accidente involucra a una Zanella 150 c.c. y una camioneta Fiat Fiorino, resaltando la creciente preocupación por la seguridad vial en la zona. La comunidad demanda acciones para mitigar el aumento de siniestros.

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Motociclista sufre graves heridas tras accidente en Santa Fe y Copiapó
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Una joven motociclista sufrió heridas graves tras un choque entre su motocicleta y un utilitario en la intersección de las calles Santa Fe y Copiapó esta tarde. El accidente ocurrió pasadas las 18:30 horas, involucrando a una motocicleta Zanella 150 c.c. de color rojo y negro y a una camioneta Fiat Fiorino blanca.

La conductora de la moto, María Emilia Robles Acebal (27), vecina del barrio Carlos Menem Junior, sufrió un traumatismo de cráneo y lesiones en sus miembros inferiores. Recibió asistencia en el lugar antes de ser trasladada para recibir atención médica. En contraste, el conductor del utilitario, Roberto Orlando Medina (42), oriundo de Córdoba, resultó ileso.

En el lugar del siniestro, trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias para llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Las autoridades están investigando la dinámica del choque para determinar las responsabilidades de los conductores. Este tipo de accidente pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad vial en la zona, donde el número de motocicletas ha aumentado en los últimos años.

Etiquetas: accidente santa fe copiapó tránsito seguridad vial emergencias
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