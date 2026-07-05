Domingo, 5 de Julio 2026
Policiales

Un joven herido tras accidente de moto en el barrio 25 de Mayo Sur

Un joven de 27 años resultó herido tras perder el control de su motocicleta en el barrio 25 de Mayo Sur. El accidente ocurrió en la intersección de calles a las 6:39. Su estado requiere evaluación médica en el hospital local.

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Un accidente de tránsito ocurrió este sábado en el barrio 25 de Mayo Sur de la ciudad de La Rioja, resultando en un joven de 27 años con heridas. Kevin Exequiel Toledo, quien conducía una motocicleta Zanella ZB 110, perdió el control del vehículo alrededor de las 6:39, saliendo de la calzada y terminando en una plazoleta en la intersección de las calles María T. de Acosta y Delina Roldán.

Al lugar llegaron los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, así como personal del DEM 107 y efectivos de la Policía de la Provincia, quienes realizaron tareas de prevención y asistencia al conductor. Toledo sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y fue atendido inicialmente en el lugar antes de ser trasladado al hospital local para una evaluación médica más completa. Las circunstancias del accidente se encuentran bajo investigación.

Etiquetas: la rioja barrio 25 de Mayo Sur accidente de tránsito bomberos voluntarios traumatismo salud
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