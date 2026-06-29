Lunes, 29 de Junio 2026
Policiales

Investigación por apremios ilegales: allanamiento en la Comisaría de Ulapes

Un allanamiento en la Comisaría Distrito Ulapes investiga denuncias de apremios ilegales, supervisado por el juez Cáceres. Se esperan resultados que podrían redefinir la confianza en la seguridad local.

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Durante el día de hoy, se realiza un allanamiento en la Comisaría Distrito Ulapes, llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones bajo la supervisión del Crio. Ruartes. Este operativo forma parte de una causa judicial que investiga denuncias por apremios ilegales que habrían ocurrido recientemente en dicha sede policial.

El juez Dr. Cáceres está presente en el lugar, supervisando la recolección de pruebas y el desarrollo de las diligencias judiciales. Las acusaciones han generado preocupación en la comunidad, ya que cuestionan la actuación de algunos agentes policiales y la confianza en las fuerzas de seguridad.

Este allanamiento se produce en un contexto donde la percepción de seguridad de los ciudadanos se ve afectada por las denuncias. Se espera que en las próximas horas se proporcionen detalles sobre los resultados de la operación y los siguientes pasos en la investigación, lo que podría ser crucial para restablecer la confianza en el sistema de justicia.

Etiquetas: la rioja comisaría distrito ulapes allanamiento apremios ilegales policía justicia
TL;DR

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