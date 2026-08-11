Pedro Goyochea desafía a la justicia y se niega a declarar sobre el caso Ilda

La situación judicial que involucra a Ilda Goyochea, sobrina del asesor Pedro Goyochea, ha generado una gran conmoción en la comunidad. Este martes, Goyochea se pronunció sobre el caso, expresando su agradecimiento por el apoyo recibido, pero eligiendo no profundizar en detalles debido a la complejidad del momento que atraviesa su familia.
En un breve contacto con MEDIOS RIOJA, el funcionario destacó la importancia de dejar actuar a la justicia y mantener la prudencia en su discurso. Rechazó hacer valoraciones políticas o personales sobre el caso, delegando la resolución en los estrados judiciales. Su postura busca, además, preservar la privacidad de su familia en medio de la atención mediática.
La comunidad ha mostrado preocupación y solidaridad hacia la familia Goyochea, y la situación ha suscitado reacciones entre diversos actores políticos, quienes comienzan a manifestar sus posiciones. A medida que avanza la investigación, se anticipa que otros funcionarios locales se pronuncien para mantener la confianza en las instituciones.
La expectativa sobre el desenlace del caso continúa, mientras Goyochea sigue cumpliendo con sus funciones públicas. La situación refleja una creciente demanda de transparencia en conflictos legales de alto perfil en la región.