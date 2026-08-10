Caso Ilda Goyochea: detenidos eligen no declarar, tensa espera en La Rioja

Sofía Agüero y Gabriel Díaz, detenidos por la muerte de Ilda Goyochea, decidieron no declarar, lo que aumenta las sospechas sobre su implicación en el caso. La querella insiste en que hay pruebas que demandan una imputación más grave.

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La investigación sobre la muerte de Ilda Goyochea avanza con la decisión de dos de los amigos de la víctima, Sofía Agüero y Gabriel Díaz, quienes se abstuvieron de declarar en la audiencia de indagatoria. La medida se llevó a cabo recientemente, y la querella sostiene que esta negativa alimenta las sospechas sobre las contradicciones en los testimonios previos de los acusados.

El abogado de la querella, Fernando Brizuela, confirmó que el equipo legal sigue de cerca el caso, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal. Aunque la negativa a declarar es un derecho constitucional, desde la representación de la familia Goyochea se insiste en que no se trató de un accidente, planteando la posibilidad de una imputación penal más severa.

En los próximos días, se esperan resultados de pericias telefónicas, informes accidentológicos y la autopsia, que serán fundamentales para esclarecer las circunstancias que llevaron a la trágica muerte de la joven.