Lunes, 10 de Agosto 2026
La Rioja

Medidas de seguridad para identificar a los Chachos en La Rioja generan debate entre vecinos

El Gobierno de La Rioja ha reforzado la seguridad de los Bonos de Cancelación de Deuda (Chachos) con características avanzadas, dificultando la falsificación y asegurando su autenticidad. Se recomienda a la ciudadanía informarse sobre estos elementos para facilitar su uso en transacciones.

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El Gobierno de La Rioja ha recordado a la población las características de seguridad de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como Chachos, para fortalecer la confianza en su circulación. Estos bonos han sido diseñados con elementos de seguridad que permiten verificar su autenticidad de manera rápida y confiable.

Entre las medidas de seguridad se destacan el uso de un papel sin fluorescencia, fibrillas visibles e invisibles, y una marca de agua registrada. Además, los Chachos incluyen fibrillas reactivas a luz ultravioleta y un código QR que facilita la comprobación de su veracidad. La numeración y un hilo metálico aventanillado con efectos ópticos también contribuyen a la autenticidad de los billetes.

El Gobierno provincial ha instado a los comerciantes y consumidores a familiarizarse con estas características para evitar problemas en las transacciones. Toda la información relacionada con los Chachos, así como sus medidas de seguridad, está disponible en el sitio web oficial del programa.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación de deuda chachos gobierno provincial seguridad financiera medidas de seguridad
TL;DR

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