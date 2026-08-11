Detención por amenazas de un hombre a su expareja en Loteo San Nicolás

Un hombre fue detenido en el Loteo San Nicolás por violencia de género tras un allanamiento que reveló un arma sin documentación. La comunidad demanda acciones efectivas para mejorar la seguridad.

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La intervención de la Comisaría Tercera permitió la detención de un hombre en el Loteo San Nicolás, acusado de un episodio de violencia de género contra su expareja. A pesar de su separación, el hecho ocurrió en el domicilio que ambos compartían. La víctima había presentado una denuncia en la comisaría, lo que activó la actuación del área de Violencia de Género.

La doctora Marano, a cargo del juzgado correspondiente, ordenó un allanamiento que resultó positivo, permitiendo el secuestro de un arma de fuego calibre .22 sin documentación. El hombre fue detenido por el delito de amenaza calificada.

En otro incidente, dos individuos fueron detenidos al intentar robar 2 metros de cable de fibra óptica en la Ruta 5, cerca del aeropuerto. Los delincuentes, confundiéndolo con cobre, cortaron el tendido, sin saber que la fibra óptica no tiene valor en el mercado ilegal. Estos eventos han generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad y la violencia de género, resaltando la necesidad de acciones efectivas por parte de las autoridades locales.