Martes, 11 de Agosto 2026
Policiales

Detención por amenazas de un hombre a su expareja en Loteo San Nicolás

Un hombre fue detenido en el Loteo San Nicolás por violencia de género tras un allanamiento que reveló un arma sin documentación. La comunidad demanda acciones efectivas para mejorar la seguridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Detención por amenazas de un hombre a su expareja en Loteo San Nicolás
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La intervención de la Comisaría Tercera permitió la detención de un hombre en el Loteo San Nicolás, acusado de un episodio de violencia de género contra su expareja. A pesar de su separación, el hecho ocurrió en el domicilio que ambos compartían. La víctima había presentado una denuncia en la comisaría, lo que activó la actuación del área de Violencia de Género.

La doctora Marano, a cargo del juzgado correspondiente, ordenó un allanamiento que resultó positivo, permitiendo el secuestro de un arma de fuego calibre .22 sin documentación. El hombre fue detenido por el delito de amenaza calificada.

En otro incidente, dos individuos fueron detenidos al intentar robar 2 metros de cable de fibra óptica en la Ruta 5, cerca del aeropuerto. Los delincuentes, confundiéndolo con cobre, cortaron el tendido, sin saber que la fibra óptica no tiene valor en el mercado ilegal. Estos eventos han generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad y la violencia de género, resaltando la necesidad de acciones efectivas por parte de las autoridades locales.

Etiquetas: la rioja violencia de género detención comisaría tercera seguridad justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5328 articles →

Artículos relacionados

Conductor de Uber Moto arrestado tras robo de celular a pasajera en La Rioja

Mejoras en la seguridad: se implementa Formulario Único de Denuncia en La Rioja

Cuestionamientos a la defensa de Ilda Goyochea por la búsqueda del cuchillo Tramontina

Descubren un revólver y 17 cartuchos en gabinete eléctrico de Chilecito

Caso Ilda Goyochea: detenidos eligen no declarar, tensa espera en La Rioja

Un agente policial provoca caos en Chepes y escapa tras incidentes de ebriedad

Avanza la investigación del Caso Ilda Goyochea: indagatorias a Sofía y Gabriel este lunes

Accidente en La Rioja capital: un auto vuelca tras chocar con otro estacionado

Nuevos testimonios reavivan el juicio por abuso sexual en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar