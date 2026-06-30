Ulapes se moviliza por justicia: vecinos exigen respuestas ante denuncias de abuso policial

La comunidad de Ulapes organiza una marcha pacífica el 29 de junio a las 19:30 para exigir justicia ante denuncias de apremios ilegales por parte de la comisaría local. La movilización busca visibilizar el abuso de autoridad y reclamar transparencia en el proceso judicial.

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La comunidad de Ulapes se encuentra movilizada ante la grave situación en la comisaría local, donde se investigan presuntos casos de apremios ilegales. Este escenario ha llevado a los vecinos a convocar una «Marcha Pacífica por Justicia» para exigir el esclarecimiento de los hechos y manifestar su repudio al abuso de autoridad.

La movilización está programada para el lunes 29 de junio a las 19:30, con un punto de concentración en La Iglesia. Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía con la consigna «el silencio nos hace cómplices» y el lema «¡Tu presencia hace la diferencia!».

La causa ha generado una reacción institucional significativa, con un allanamiento en la comisaría realizado el 26 de junio bajo la dirección del juez Cáceres. En este contexto, el fiscal general de la provincia apartó al fiscal Carlos López para garantizar la transparencia del proceso, siendo reemplazado por Julián de la Corina.

La situación ha suscitado un debate sobre los derechos humanos y la supervisión de las prácticas policiales. La marcha busca no solo justicia para las víctimas, sino también promover una reflexión sobre la relación entre la policía y la comunidad.