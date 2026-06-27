Sábado, 27 de Junio 2026
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Vandalismo afecta el transporte público: Chilecito sin servicios de Rioja Bus

La línea de transporte público en Chilecito está suspendida temporalmente por vandalismo, afectando la movilidad de familias. La situación de inseguridad ha alcanzado niveles críticos, generando preocupación en la comunidad.

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La suspensión temporal de la línea de transporte que conecta Los Sarmientos, Malligasta y Tilimuqui ha sido anunciada por Diego Minué Belber, administrador de Rioja Bus, debido a un aumento de actos de vandalismo que amenazan la seguridad de los pasajeros. La situación ha sido calificada como "catastrófica", resaltando el riesgo real que enfrentan quienes utilizan este servicio público.

Recientemente, un ataque donde se arrojaron piedras a un colectivo con cinco niños a bordo evidenció la gravedad del problema. El chofer tomó la decisión de continuar el recorrido hacia un lugar seguro, evitando lo que podría haber sido una tragedia. Según Minué Belber, la inseguridad en la vía pública es responsabilidad del municipio y de la policía, y se ha intensificado en los últimos meses, generando preocupación entre los usuarios.

El administrador también destacó el esfuerzo de la empresa por mantener tarifas accesibles y unidades en buen estado, a pesar de la crisis financiera por la reducción de subsidios nacionales. Se ha solicitado mayor iluminación y presencia policial en las áreas más vulnerables, ya que la falta de acciones efectivas ha llevado a la suspensión del servicio, afectando a numerosas familias que dependen de este medio de transporte.

Etiquetas: chilecito inseguridad transporte público vandalismo gobierno municipal situaciones críticas
TL;DR

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