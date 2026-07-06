Accidente en 25 de Mayo Sur: motociclista de 27 años gravemente herido

Un motociclista de 27 años resultó herido tras perder el control de su Zanella ZB 110 en el barrio 25 de Mayo Sur. El accidente ocurrió a las 06:39 en la intersección de María T. de Acosta y Delina Roldán, destacando la necesidad de mejorar la seguridad vial en la ciudad.

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Un motociclista de 27 años resultó herido en un accidente ocurrido en la mañana del sábado en el barrio 25 de Mayo Sur, en la ciudad de La Rioja. El incidente se produjo alrededor de las 06:39 en la intersección de las calles María T. de Acosta y Delina Roldán.

El conductor, que manejaba una motocicleta Zanella ZB 110 de color negro y rojo, perdió el control y terminó sobre una plazoleta. Como consecuencia del siniestro, sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

En el lugar, el cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja realizó tareas de prevención y brindó asistencia prehospitalaria, mientras que el servicio de emergencias DEM 107 se encargó del traslado del herido. También se hizo presente personal de la Policía de la Provincia, quien está investigando las causas del accidente.

Este hecho resalta la necesidad de promover la seguridad vial en la ciudad, donde las autoridades trabajan en políticas y campañas para disminuir la siniestralidad en las calles.