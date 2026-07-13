Efemérides del 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 13 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 13 de julio de 2026

1853 – finaliza el sitio de Buenos Aires por las fuerzas de la Confederación Argentina.

– finaliza el sitio de Buenos Aires por las fuerzas de la Confederación Argentina. 1930 – Comienza el Primer Campeonato Mundial de Fútbol en Uruguay.

– Comienza el Primer Campeonato Mundial de Fútbol en Uruguay. 1973 – En Argentina el presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima presentan la renuncia a sus respectivos cargos.

– En Argentina el presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima presentan la renuncia a sus respectivos cargos. 1973 – Ariel Zárate, futbolista argentino.

– Ariel Zárate, futbolista argentino. 1979 – Daniel Díaz, futbolista argentino.

– Daniel Díaz, futbolista argentino. 1995 – Adrián Spörle, futbolista argentino.

– Adrián Spörle, futbolista argentino. 1998 – Thomas Amilivia, futbolista argentino.

– Thomas Amilivia, futbolista argentino. 2007 – final de la Copa América jugada en Venezuela, con victoria de Brasil frente a Argentina.

– final de la Copa América jugada en Venezuela, con victoria de Brasil frente a Argentina. 2014 – en Brasil, Alemania alcanza su 4° título de Mundial de Fútbol, venciendo a Argentina 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

– en Brasil, Alemania alcanza su 4° título de Mundial de Fútbol, venciendo a Argentina 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. 2017 – en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, son condenados a 18 meses de prisión efectiva por el caso Odebrecht.

💡 ¿Sabías que...? El 13 de julio de 1923, se llevó a cabo la primera transmisión de televisión pública en el mundo en Londres, a cargo del inventor escocés John Logie Baird. Este evento marcó un hito en la historia de las comunicaciones, sentando las bases para el desarrollo de la televisión moderna. La transmisión consistió en imágenes en blanco y negro y fue vista por un pequeño grupo de personas en un salón.

En el mundo: 13 de julio de 2026