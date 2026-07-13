Efemérides del 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 13 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 13 de julio de 2026
- 1853 – finaliza el sitio de Buenos Aires por las fuerzas de la Confederación Argentina.
- 1930 – Comienza el Primer Campeonato Mundial de Fútbol en Uruguay.
- 1973 – En Argentina el presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima presentan la renuncia a sus respectivos cargos.
- 1973 – Ariel Zárate, futbolista argentino.
- 1979 – Daniel Díaz, futbolista argentino.
- 1995 – Adrián Spörle, futbolista argentino.
- 1998 – Thomas Amilivia, futbolista argentino.
- 2007 – final de la Copa América jugada en Venezuela, con victoria de Brasil frente a Argentina.
- 2014 – en Brasil, Alemania alcanza su 4° título de Mundial de Fútbol, venciendo a Argentina 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
- 2017 – en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, son condenados a 18 meses de prisión efectiva por el caso Odebrecht.
El 13 de julio de 1923, se llevó a cabo la primera transmisión de televisión pública en el mundo en Londres, a cargo del inventor escocés John Logie Baird. Este evento marcó un hito en la historia de las comunicaciones, sentando las bases para el desarrollo de la televisión moderna. La transmisión consistió en imágenes en blanco y negro y fue vista por un pequeño grupo de personas en un salón.
En el mundo: 13 de julio de 2026
- 1174 – Guillermo I de Escocia, jefe de la rebelión contra los ingleses, es capturado en Alnwick por las fuerzas de Enrique II de Inglaterra.
- 1191 – los ejércitos de la Tercera Cruzada toman San Juan de Acre.
- 1260 – la Orden Livona sufre una de las grandes derrotas del siglo XIII en la batalla de Durbe contra el Gran Ducado de Lituania.
- 1558 – Batalla de Gravelinas: las fuerzas españolas al mando del Conde de Egmont derrotan a las tropas francesas de Paul des Thermes en Gravelinas.
- 1573 – Guerra de los Ochenta Años: después de siete meses finaliza el Asedio de Haarlem.
- 1643 – Revolución inglesa: Batalla de Roundway Down. Henry Wilmot, al frente de las fuerzas reales causan una seria derrota a las tropas parlamentarias de Sir Sturt William.
- 1794 – en el marco de la Primera Coalición, en contra de la Francia Revolucionaria, ocurre la Batalla de los Vosgos, o Batalla de Trippstadt; entre las fuerzas francesas y las tropas de Prusia, Austria y Sajonia; terminando en una victoria francesa.
- 1853 – finaliza el sitio de Buenos Aires por las fuerzas de la Confederación Argentina.
- 1854 – Defensa de Guaymas, México, en la que el general José María Yáñez Carrillo detuvo la invasión comandada por el conde Gaston de Raousset-Boulbon.
- 1878 – Tratado de Berlín: las potencias europeas reordenan el mapa de los Balcanes. Serbia, Montenegro y Rumanía se convierten en países independientes del Imperio Otomano.
- 1898 – Es descubierto el elemento químico polonio, por Pierre Curie y Marie Curie.
- 1917 – Tercera aparición de la Virgen de Fátima a los tres niños pastores Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto.
- 1919 – El dirigible R34 británico aterriza en Norfolk, Inglaterra, y se convierte en el primer dirigible que realiza un viaje completo a través del Océano Atlántico después de 182 horas de vuelo.
- 1923 – El Hollywood Sign se coloca oficialmente en las montañas de Hollywood, Los Ángeles. Originalmente se leía "Hollywoodland" pero las cuatro últimas letras se retiraron tras su renovación en 1949.
- 1930 – Comienza el Primer Campeonato Mundial de Fútbol en Uruguay.
- 1936 – José Calvo Sotelo fallece de madrugada a consecuencia de dos disparos del militante socialista Luis Cuenca Estevas.
- 1941 – En la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Montenegro comienza una revuelta popular contra las potencias del Eje (Trinaestojulski ustanak).
- 1943 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Aachen es bombardeada por 214 bombarderos Halifax, produciéndose 3000 edificios destruidos y 294 muertos.
- 1969 – lanzamiento de la sonda lunar soviética Luna 15, que falló en su intento de alunizaje suave.
- 1973 – En Argentina el presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima presentan la renuncia a sus respectivos cargos.
- 1973 – La banda británica de rock, Queen lanza su álbum debut Queen (álbum).
- 1974 – El escultor y profesor Ernő Rubik inventa el Cubo de Rubik, un rompecabezas mecánico tridimensional, en Budapest.
- 1976 – Se presenta el primer número de Vindicación Feminista, revista histórica del movimiento feminista en España.
- 1977 – En Nueva York se produce un apagón durante 24 horas, que produjo centenares de robos e incendios.
- 1985 – En Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú se celebraron dos conciertos benéficos, el objetivo era recaudar fondos para la hambruna en Etiopía.
- 1985 – en Estados Unidos, el vicepresidente George H. W. Bush se convierte en el 25.º presidente accidental, cuando el presidente Ronald Reagan es ingresado de urgencia por unos pólipos en el colon.
- 1985 – Día Mundial del Rock. Fue declarado en esta fecha con motivo del concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos de América, en Sídney, Australia y Moscú, antigua Unión Soviética.
- 1990 – un terremoto con epicentro en Afganistán provoca un grave accidente en la cordillera asiática cuando una avalancha mata a 43 escaladores en el Campo I del Pico Lenin.
- 1997 – Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua (País Vasco, España), es asesinado por la banda terrorista ETA, después de 48 horas de secuestro, provocando una movilización ciudadana contra el terrorismo sin precedentes en el país.
- 2001 – el COI, reunido en Moscú, elige a Pekín como sede de los Juegos Olímpicos de 2008.
- 2007 – se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, quinta película de la saga, en los Estados Unidos, Londres y México.
- 2007 – en Perú se decomisa el destructor BAP Ferré (DM-74).
- 2007 – final de la Copa América jugada en Venezuela, con victoria de Brasil frente a Argentina.
- 2010 – Windows finaliza el soporte para Windows 2000 SP4.
- 2011 – Bombai se ve sacudida por tres atentados con bomba, que matan a 26 personas, dejando heridas a 130.
- 2011 – Resolución 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 2014 – en Brasil, Alemania alcanza su 4° título de Mundial de Fútbol, venciendo a Argentina 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
- 2014 – se lanza la cápsula "Cygnus" desde las costas de Virginia (Estados Unidos) con unos 1300 kilos de suministros, en su mayoría alimentos, con destino a la Estación Espacial Internacional alcanzándola en 3 días.
- 2016 – en el Reino Unido, Theresa May es elegida primera ministra. Es la segunda mujer que desempeña ese cargo en ese país.
- 2017 – en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, son condenados a 18 meses de prisión efectiva por el caso Odebrecht.
- 2018 – en Pakistán se produjeron dos atentados en los mítines electorales de Bannu y Mastung; donde en el primero, una bomba explotada desde motocicleta dejó 5 personas muertas y otras 37 heridas; y en el segundo un ataque suicida mató a 149 personas e hirió a otras 186.
- 2019 – Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron el Campeonato de Wimbledon 2019.
- 2024 – en Butler (Pensilvania, Estados Unidos) se registra un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, en medio de un acto de su campaña presidencial.
- 2025 – En Estados Unidos el Chelsea Football Club gana el mundial de clubes 2025, venciendo al Paris Saint-Germain Football Club 3 a 0 en el MetLife Stadium ubicado en la ciudad de East Rutherford,.