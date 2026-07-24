Sábado, 25 de Julio 2026
Política

Quintela reconoce a líderes políticos en un emotivo homenaje en La Rioja

El 1 de agosto, La Rioja será el centro de un homenaje a monseñor Enrique Angelelli, a 50 años de su asesinato. La asistencia de líderes como Kicillof y Kirchner podría influir en la unidad del peronismo. Sin embargo, su ausencia podría acentuar tensiones internas en un contexto electoral incierto. ¿Qué impacto tendrá este evento en el futuro del PJ?

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El próximo 1 de agosto, se llevará a cabo un homenaje en Punta de los Llanos para recordar a monseñor Enrique Angelelli, en el marco del 50° aniversario de su asesinato. Este evento es considerado una ocasión significativa para el Partido Justicialista, ya que podría servir para reafirmar compromisos en un contexto electoral complicado.

El gobernador Ricardo Quintela ha invitado a Axel Kicillof y Máximo Kirchner a asistir, y su presencia podría ser fundamental para la reconstrucción del peronismo. Sin embargo, aún no se ha confirmado su asistencia, lo que genera incertidumbre sobre el impacto político que tendrá el homenaje.

La participación de ambos líderes podría simbolizar un gesto de unidad en un momento donde las divisiones ideológicas dentro del partido son evidentes. La falta de definiciones en sus agendas resalta las dificultades que enfrenta el PJ para consolidar alianzas en un entorno político cada vez más fragmentado.

Etiquetas: la rioja homenaje enrique angelelli política ricardo quintela peronismo
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