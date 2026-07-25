Homenaje a líderes políticos en La Rioja: un acto que une a la comunidad

El 1 de agosto se realizará un homenaje en Punta de los Llanos para recordar a monseñor Enrique Angelelli, con motivo del 50° aniversario de su asesinato. Este evento es crucial para el Partido Justicialista, ya que se presenta como una oportunidad para reafirmar compromisos en un contexto electoral complicado.
El gobernador Ricardo Quintela ha extendido una invitación a Axel Kicillof y Máximo Kirchner, cuya presencia podría ser clave para la reconstrucción del peronismo. Sin embargo, su asistencia aún no está confirmada, lo que genera incertidumbre sobre el impacto político del homenaje.
La participación de estos líderes podría ser un gesto de unidad en un momento de divisiones ideológicas dentro del partido. La falta de definiciones en sus agendas pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el PJ para consolidar alianzas en un entorno político cada vez más fragmentado.