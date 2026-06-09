Martes, 9 de Junio 2026
Turismo

Hoteleros apoyan la reactivación de "Chachos" para potenciar el turismo en La Rioja

El sector hotelero y gastronómico de La Rioja celebra la reactivación de los bonos "Chachos", que permiten un reintegro del 50% en alojamientos. Esta medida busca dinamizar la economía local ante un panorama crítico, incentivando el consumo en indumentaria y gastronomía. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos con la baja en reservas para la próxima temporada invernal.

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Hoteleros apoyan la reactivación de "Chachos" para potenciar el turismo en La Rioja
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El sector hotelero y gastronómico de la provincia mostró optimismo ante la reactivación de los bonos de cancelación de deuda conocidos como “Chachos”. Armando Zavattieri, secretario de FEHGRA en La Rioja, destacó su importancia como un incentivo al consumo en un contexto económico desafiante.

Este mecanismo, que busca formalizar la actividad turística, requiere que los visitantes se alojen en establecimientos registrados por un mínimo de dos noches. Al canjear los bonos, los turistas obtienen un reintegro del 50 por ciento del monto abonado, con un límite de 150 mil pesos. Según Zavattieri, esta medida es esencial para dinamizar la economía local, promoviendo compras en indumentaria y gastronomía.

Sin embargo, el panorama para el próximo receso invernal presenta desafíos significativos. La situación del mercado es “muy fluctuante” y ha llevado a la cancelación de grupos organizados, lo que afecta las expectativas del sector. A pesar de contar con precios competitivos, la falta de reservas genera incertidumbre entre los organizadores de viajes.

Etiquetas: la rioja turismo sector hotelero bonos de cancelación economía local fehgra
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