Efemérides del 11 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 11 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 11 de junio de 2026

1580 – en la actual Buenos Aires, el conquistador español Juan de Garay refunda la Ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires.

– en la actual Buenos Aires, el conquistador español Juan de Garay refunda la Ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires. 1826 – en el Río de la Plata, el almirante argentino-irlandés Guillermo Brown, al mando de cuatro buques, pone a la fuga a una escuadra del Imperio del Brasil que bloqueaba el puerto de Buenos Aires. (Combate de Los Pozos).

– en el Río de la Plata, el almirante argentino-irlandés Guillermo Brown, al mando de cuatro buques, pone a la fuga a una escuadra del Imperio del Brasil que bloqueaba el puerto de Buenos Aires. (Combate de Los Pozos). 1830 – en el paraje El Chacay, 13 km al norte del fortín Malargüe (Argentina) los caciques pehuenches Coleto y Mulato ―bajo las órdenes de los Hermanos Pincheira― matan al gobernador federal Juan Corvalán (43), al diputado Juan Agustín Maza (46) y al coronel José Aldao (42).

– en el paraje El Chacay, 13 km al norte del fortín Malargüe (Argentina) los caciques pehuenches Coleto y Mulato ―bajo las órdenes de los Hermanos Pincheira― matan al gobernador federal Juan Corvalán (43), al diputado Juan Agustín Maza (46) y al coronel José Aldao (42). 1888 – en Colonia Valdense (Uruguay) se funda el liceo Daniel Armand Ugón.

– en Colonia Valdense (Uruguay) se funda el liceo Daniel Armand Ugón. 1904 – en Buenos Aires se funda el Automóvil Club Argentino.

– en Buenos Aires se funda el Automóvil Club Argentino. 1980 – Buenos Aires celebra el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Argentina recibe importantes créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del Banco Mundial, con los que se duplica la deuda externa.

– Buenos Aires celebra el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Argentina recibe importantes créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del Banco Mundial, con los que se duplica la deuda externa. 1982 – en el marco de la guerra de las Malvinas, el papa Juan Pablo II visita Argentina.

– en el marco de la guerra de las Malvinas, el papa Juan Pablo II visita Argentina. 1998 – Faustino Dettler, futbolista argentino.

– Faustino Dettler, futbolista argentino. 1998 – Franco Petroli, futbolista argentino.

– Franco Petroli, futbolista argentino. 2023 – en Buenos Aires (Argentina), Uruguay gana la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.

💡 ¿Sabías que...? El 11 de junio de 1963, la monja budista Thích Quảng Đức se inmoló en una carretera de Saigón, Vietnam del Sur, como protesta contra la persecución del gobierno hacia los budistas. Su acto de auto-inmolación se convirtió en un símbolo potente del sufrimiento y la resistencia durante la guerra de Vietnam, y la famosa fotografía de su muerte fue difundida mundialmente, generando gran conmoción y visibilidad sobre la situación en el país.

En el mundo: 11 de junio de 2026