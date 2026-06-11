Efemérides del 11 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 11 de junio de 2026
- 1580 – en la actual Buenos Aires, el conquistador español Juan de Garay refunda la Ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires.
- 1826 – en el Río de la Plata, el almirante argentino-irlandés Guillermo Brown, al mando de cuatro buques, pone a la fuga a una escuadra del Imperio del Brasil que bloqueaba el puerto de Buenos Aires. (Combate de Los Pozos).
- 1830 – en el paraje El Chacay, 13 km al norte del fortín Malargüe (Argentina) los caciques pehuenches Coleto y Mulato ―bajo las órdenes de los Hermanos Pincheira― matan al gobernador federal Juan Corvalán (43), al diputado Juan Agustín Maza (46) y al coronel José Aldao (42).
- 1888 – en Colonia Valdense (Uruguay) se funda el liceo Daniel Armand Ugón.
- 1904 – en Buenos Aires se funda el Automóvil Club Argentino.
- 1980 – Buenos Aires celebra el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Argentina recibe importantes créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del Banco Mundial, con los que se duplica la deuda externa.
- 1982 – en el marco de la guerra de las Malvinas, el papa Juan Pablo II visita Argentina.
- 1998 – Faustino Dettler, futbolista argentino.
- 1998 – Franco Petroli, futbolista argentino.
- 2023 – en Buenos Aires (Argentina), Uruguay gana la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.
El 11 de junio de 1963, la monja budista Thích Quảng Đức se inmoló en una carretera de Saigón, Vietnam del Sur, como protesta contra la persecución del gobierno hacia los budistas. Su acto de auto-inmolación se convirtió en un símbolo potente del sufrimiento y la resistencia durante la guerra de Vietnam, y la famosa fotografía de su muerte fue difundida mundialmente, generando gran conmoción y visibilidad sobre la situación en el país.
En el mundo: 11 de junio de 2026
- -1691 – eclipse lunar 32 del ciclo Saros.
- -1184 – según los cálculos de Eratóstenes, finaliza la Guerra de Troya (los aqueos saquean y destruyen la ciudad de Troya).
- 173 – en el marco de las Guerras marcomanas, el ejército romano en Moravia es rodeado por el Quadi, que ha roto el tratado de la paz (171). En una violenta tormenta, el emperador Marco Aurelio los derrota y los somete en el llamado "milagro de la lluvia".
- 631 – el emperador Li Shimin, emperador de China, envía emisarios al Xueyantuo que llevan oro y seda para buscar la liberación de los prisioneros chinos esclavizados capturados durante la transición de Sui a Tang desde la frontera norte; esta embajada logró liberar a 80,000 hombres y mujeres chinos que luego fueron devueltos a China.
- 1429 – en el marco de la guerra de los Cien Años, comienza la Batalla de Jargeau.
- 1485 – en Marbella el alcaide musulmán Mohammad Abuneza se rinde a los Reyes Católicos entregándoles las llaves de la ciudad.
- 1496 – a Cádiz (España) regresa Cristóbal Colón de su segundo viaje a América.
- 1509 – en Inglaterra se celebra el matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón.
- 1580 – en la actual Buenos Aires, el conquistador español Juan de Garay refunda la Ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires.
- 1585 – Se registra un terremoto de magnitud entre 9.2 y 9.3 en las islas Aleutianas que provoca un gran tsunami.
- 1594 – Felipe II reconoce los derechos y privilegios de los aristócratas de Filipinas, que crea la Principalía.
- 1614 – el corsario neerlandés Joris van Spilbergen bombardea el puerto de Valparaíso.
- 1615 – el capitán Pedro Lucio Escalante y Mendoza funda Santa María de la Guardia y Mendoza (hoy Comarapa), en los valles cruceños de la actual Bolivia, durante la época virreinal de la monarquía hispánica.
- 1638 – entre Quebec y Montreal (Canadá) sucede un terremoto, que posiblemente no deja víctimas fatales.
- 1641 – en Caracas (Venezuela) un terremoto destruye la ciudad. 10 000 muertos.
- 1762 – en La Habana (Cuba), tropas británicas toman La Cabaña, uno de los fuertes más importantes.
- 1770 – en Australia James Cook descubre la Gran barrera de coral.
- 1774 – en Argel, los judíos escapan de los ataques de la armada española
- 1776 – el Congreso Continental nombra a Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert R. Livingston miembros del comité para declarar la independencia.
- 1783 – el volcán Laki, en Islandia ―que había entrado en actividad tres días antes― experimenta una segunda explosión violenta. La erupción continua en los próximos 8 meses mataría al 20 % de los islandeses y en los dos años siguientes causa una gran hambruna, dejando un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo. Se ha descrito como «una de las mayores catástrofes medioambientales en la Historia europea».
- 1788 – el explorador ruso Gerasim Izmailov llega a Alaska.
- 1823 – las Cortes españolas declaran a Fernando VII inhábil para reinar y se forma una regencia compuesta por Valdés, Siscar y Vigodet.
- 1826 – en el Río de la Plata, el almirante argentino-irlandés Guillermo Brown, al mando de cuatro buques, pone a la fuga a una escuadra del Imperio del Brasil que bloqueaba el puerto de Buenos Aires. (Combate de Los Pozos).
- 1830 – en el paraje El Chacay, 13 km al norte del fortín Malargüe (Argentina) los caciques pehuenches Coleto y Mulato ―bajo las órdenes de los Hermanos Pincheira― matan al gobernador federal Juan Corvalán (43), al diputado Juan Agustín Maza (46) y al coronel José Aldao (42).
- 1838 – en Bélgica sucede un terremoto.
- 1873 – en España se proclama la República Federal bajo la presidencia de Francisco Pi y Margall.
- 1888 – en Colonia Valdense (Uruguay) se funda el liceo Daniel Armand Ugón.
- 1895 – en Francia se celebra la primera carrera de automóviles de la historia: París-Burdeos-París.
- 1898 – en el marco de la guerra de Cuba, la marina estadounidense zarpa con destino a la isla.
- 1900 – en el Vaticano, el papa León XIII, de acuerdo con su doctrina revelada en la encíclica Annun Sacrum, consagra el género humano al Sagrado Corazón de Jesús.
- 1901 – Nueva Zelanda se anexiona las islas Cook.
- 1903 – en Belgrado mueren asesinados Alejandro I Obrenovich (rey de Serbia) y su esposa.
- 1904 – en Buenos Aires se funda el Automóvil Club Argentino.
- 1915 – los británicos conquistan la colonia alemana de Camerún.
- 1926 – en España comienza a funcionar operativamente la Caja de Ahorros Municipal de Burgos (Caja de Burgos) por iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad.
- 1933 – los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, con el avión Cuatro Vientos, llegan a Camagüey (Cuba) desde Sevilla con la plusmarca mundial de vuelo sin escala sobre el mar.
- 1935 – en Alpine (Nueva Jersey), el inventor Edwin Armstrong realiza su primera demostración pública de la FM (frecuencia modulada).
- 1937 – en la Unión Soviética, Iósif Stalin ejecuta a ocho generales.
- 1940 – el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda declaran la guerra a Italia.
- 1940 – primeros ataques de la aviación italiana a la isla de Malta.
- 1943 – la ciudad de Düsseldorf (Alemania) es bombardeada por aviones del ejército aliado.
- 1950 – el pintor Henri Matisse recibe el Gran Premio de la Bienal de Venecia.
- 1955 – ocurre el Desastre de Le Mans donde mueren 82 espectadores además del piloto Pierre Levegh tras explotar su vehículo en las tribunas.
- 1956 – en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba atómica Flathead (nombre de una etnia de nativos americanos), de 365 kilotones, la 7.ª de las 17 de la operación Redwing.
- 1956 – en el atolón Enewetak (340 km al oeste del anterior), Estados Unidos detona la bomba atómica Blackfoot (nombre de una etnia de nativos americanos), de 8 kilotones, la 8.ª de las 17 de la operación Redwing.
- 1962 – en EE. UU. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin se convierten en los únicos prisioneros que logran escapar de la prisión de la isla de Alcatraz.
- 1963 – el monje budista Thich Quang Duc se inmola en un cruce de Saigón como protesta por el ataque a la libertad de credo en Vietnam contra crisis budista.
- 1973 – en España se forma el XIII Gobierno nacional, presidido por Luis Carrero Blanco.
- 1980 – Buenos Aires celebra el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Argentina recibe importantes créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del Banco Mundial, con los que se duplica la deuda externa.
- 1982 – en el marco de la guerra de las Malvinas, el papa Juan Pablo II visita Argentina.
- 1987 – en el Reino Unido, Margaret Thatcher inicia su tercer mandato.
- 1988 – se menciona por primera vez el término GPL (del inglés General Public License: ‘licencia pública general’).
- 1991 – Microsoft lanza al mercado el sistema operativo MS-DOS 5.0.
- 1998 – el brasileño João Havelange deja la presidencia de la FIFA.
- 1999 – en Kosovo, tropas rusas entran sorpresivamente en territorio de Yugoslavia, en la región de Pristina (capital de Kosovo).
- 1999 – en Santiago de Chile, se lleva adelante la fundación de la Confederación Interamericana de Scouts Independientes CISI.
- 2001 – en EE. UU., el terrorista Timothy McVeigh es ejecutado por su intervención en el atentado de Oklahoma.
- 2002 – el Congreso de Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci (y no el estadounidense Alexander Graham Bell) inventó el teléfono.
- 2004 – en la Catedral Nacional de Washington se ofician los funerales de Ronald Reagan.
- 2005 – el G8 acuerda cancelar la deuda que tenían con ellos los 18 países más pobres.
- 2010 – en Sudáfrica comenzó la Copa del Mundo 2010, el primer mundial de fútbol en la historia disputado en tierras africanas y el segundo fuera de Europa / América tras Corea / Japón 2002.
- 2015 – en Santiago de Chile dio inicio la Copa América de Fútbol 2015.
- 2020 – en Bogotá (Colombia), Luis José Rueda Aparicio se posesiona como arzobispo de Bogotá.
- 2021 – Se da comienzo a la edición 2020 (pospuesta por un año debido a la pandemia de COVID-19) de la Eurocopa de fútbol.
- 2023 – en Buenos Aires (Argentina), Uruguay gana la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.
- 2026 – En México será inaugurado Copa del Mundo 2026, siendo histórico al ser el primero con 48 selecciones, sede en tres países (México, Estados Unidos y Canadá respectivamente), siendo México el primer país en tener 3 mundiales tras las ediciones de 1970 y 1986, y en ser inaugurado por una mujer.