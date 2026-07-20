Efemérides del 20 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 20 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 20 de julio de 2026

1816 – en Tucumán (noroeste de Argentina), los representantes de todas las provincias adoptan como símbolo patrio argentino la bandera de la Argentina.

– en Tucumán (noroeste de Argentina), los representantes de todas las provincias adoptan como símbolo patrio argentino la bandera de la Argentina. 1825 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1868 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1920 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1922 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1956 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1983 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1984 – https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_20_de_julio 1984 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1984 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_20_de_julio 1989 – https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_20_de_julio

– https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_20_de_julio 1998 – https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_20_de_julio

💡 ¿Sabías que...? El 20 de julio de 1969, la misión Apollo 11 logró la hazaña de llevar a los seres humanos a la Luna por primera vez. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en caminar sobre su superficie, mientras que Michael Collins permaneció en órbita lunar. Este evento marcó un hito en la exploración espacial y en la historia de la humanidad.

En el mundo: 20 de julio de 2026