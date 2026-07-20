El mágico espectáculo de Piñón Fijo llega a La Rioja para alegrar a las familias

El reconocido artista infantil Piñón Fijo se presentará en La Rioja el viernes 17 de julio a las 16:00 en MyM Multiespacio, ofreciendo un espectáculo familiar lleno de música, humor y juegos. En una reciente entrevista, el payaso destacó su conexión con la provincia, recordando que sus primeras experiencias televisivas fueron en Canal 9 de La Rioja en 1994.
Durante su trayectoria, Fabián Gómez, conocido como Piñón Fijo, ha recorrido diversas localidades de La Rioja, llevando su arte a escuelas y comunidades. Mencionó lugares como Sanagasta y Olta, donde se sentía llamado a actuar. Esta vivencia, según el artista, fue crucial para su desarrollo profesional y lo preparó para su posterior éxito en televisión nacional.
El espectáculo que presentará en La Rioja promete ser dinámico, con espacio para la improvisación y la interacción con el público. Piñón Fijo expresó su emoción por regresar a la provincia, donde siente que está “como en casa”.