Lunes, 20 de Julio 2026
Espectáculos

El mágico espectáculo de Piñón Fijo llega a La Rioja para alegrar a las familias

Piñón Fijo regresa a La Rioja este viernes 17 de julio a las 16:00 en MyM Multiespacio con un espectáculo familiar lleno de música y humor. El reconocido artista recordó sus inicios en televisión en Canal 9 y su conexión con el interior provincial.

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El reconocido artista infantil Piñón Fijo se presentará en La Rioja el viernes 17 de julio a las 16:00 en MyM Multiespacio, ofreciendo un espectáculo familiar lleno de música, humor y juegos. En una reciente entrevista, el payaso destacó su conexión con la provincia, recordando que sus primeras experiencias televisivas fueron en Canal 9 de La Rioja en 1994.

Durante su trayectoria, Fabián Gómez, conocido como Piñón Fijo, ha recorrido diversas localidades de La Rioja, llevando su arte a escuelas y comunidades. Mencionó lugares como Sanagasta y Olta, donde se sentía llamado a actuar. Esta vivencia, según el artista, fue crucial para su desarrollo profesional y lo preparó para su posterior éxito en televisión nacional.

El espectáculo que presentará en La Rioja promete ser dinámico, con espacio para la improvisación y la interacción con el público. Piñón Fijo expresó su emoción por regresar a la provincia, donde siente que está “como en casa”.

Etiquetas: la rioja piñón fijo espectáculo familiar mym multiespacio cultura entretenimiento
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