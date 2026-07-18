Agenda cultural del sábado: imperdibles espectáculos para disfrutar en La Plata

La Caipo, Espacio Live y otros lugares de entretenimiento en La Rioja ofrecen una variada agenda musical y teatral esta noche, con entrada gratuita en algunas presentaciones. Disfrutá de ritmos latinos y folclore, y no te pierdas el concierto lírico en el Teatro de Cámara.

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Variadas propuestas culturales se llevarán a cabo hoy en distintas localidades. A partir de las 21, se presentará un recital de folclore latinoamericano en La Caipo, ubicado en 9 entre 58 y 59, mientras que Espacio Live acogerá a An Espil y Secches en el mismo horario, en 56 entre 8 y 9.

León Gieco, junto a Joana Gieco y Alejo León, se presentará en el Metro a las 21, en 4 entre 51 y 53. En el Teatro Ópera, la música comenzará a las 23 con "Voz en acción". Además, el Centro Cultural Azulunala ofrecerá una noche de reggae a las 21, en 69 entre 12 y 13.

La jornada también incluirá el concierto lírico "Las formas del amor" a las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, y una serie de eventos en el playón de Estación Provincial, que comenzarán a las 15 con "Buena madera", seguido por "Pure disco" a las 17. Por la noche, a las 20.30, se presentará "33 años - 3 shows - 33 canciones: parte 1", con entrada gratuita.