Sábado, 18 de Julio 2026
Espectáculos

El Trece prepara una programación especial para el domingo 19 de julio por la ausencia de Juana Viale.

El domingo 19 de julio, El Trece reemplazará a Juana Viale con la película "Historias Cruzadas" a las 13:45 horas, debido a la cobertura de la final del Mundial 2026. ¿Qué otros cambios habrá en la programación?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
El Trece prepara una programación especial para el domingo 19 de julio por la ausencia de Juana Viale.
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El canal El Trece ha decidido modificar su programación para el próximo domingo 19 de julio, ya que otros canales comenzarán la cobertura de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En lugar de Almorzando con Juana, que no contará con la presencia de Juana Viale, se emitirá la película Historias Cruzadas a las 13:45 horas.

La película narra la vida de Skeeter, una joven que regresa a Mississippi tras finalizar sus estudios para convertirse en escritora, y que decide entrevistar a mujeres negras que trabajaron como niñeras para familias de la alta sociedad.

Por otro lado, Mirtha Legrand estará al frente de su programa La Noche de Mirtha el sábado 18 de julio a las 21:30 horas, con invitados como el coreógrafo Flavio Mendoza y la panelista Ximena Capristo.

La programación del domingo 19 de julio en El Trece será la siguiente: 9:30 horas: Los Pitufos; 11 horas: La familia Ingalls; 13:45 horas: Historias cruzadas; 16 horas: Till: El crimen que lo cambió todo; 18:15 horas: Ghostbusters: El legado; 20:15 horas: Spider-Man: Sin camino a casa; 22:30 horas: Una buena persona.

Etiquetas: argentina cobertura mundial juana viale programación el trece películas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4910 articles →

Artículos relacionados

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada se acerca: fecha tentativa confirmada

María Emilia Marín presenta su Manual del placer y redefine la sexualidad en Argentina

Agenda cultural del sábado: imperdibles espectáculos para disfrutar en La Plata

La banda La Worms rinde homenaje a Pink Floyd con su espectáculo “Pulse”

Canal RCN sumará nuevas producciones a su programación en 2026

L-Gante se lanza a la cocina: ¿será su nuevo camino en MasterChef?

La Odisea de Christopher Nolan: un viaje cinematográfico que no te puedes perder

Boy Olmi revela el detrás de escena de MasterChef y su verdadero enfoque

Regreso de programas icónicos: Telefe trae de vuelta "PH, Podemos Hablar" y "Historias de Corazón
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar