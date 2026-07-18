El Trece prepara una programación especial para el domingo 19 de julio por la ausencia de Juana Viale.

El domingo 19 de julio, El Trece reemplazará a Juana Viale con la película "Historias Cruzadas" a las 13:45 horas, debido a la cobertura de la final del Mundial 2026. ¿Qué otros cambios habrá en la programación?

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El canal El Trece ha decidido modificar su programación para el próximo domingo 19 de julio, ya que otros canales comenzarán la cobertura de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En lugar de Almorzando con Juana, que no contará con la presencia de Juana Viale, se emitirá la película Historias Cruzadas a las 13:45 horas.

La película narra la vida de Skeeter, una joven que regresa a Mississippi tras finalizar sus estudios para convertirse en escritora, y que decide entrevistar a mujeres negras que trabajaron como niñeras para familias de la alta sociedad.

Por otro lado, Mirtha Legrand estará al frente de su programa La Noche de Mirtha el sábado 18 de julio a las 21:30 horas, con invitados como el coreógrafo Flavio Mendoza y la panelista Ximena Capristo.

La programación del domingo 19 de julio en El Trece será la siguiente: 9:30 horas: Los Pitufos; 11 horas: La familia Ingalls; 13:45 horas: Historias cruzadas; 16 horas: Till: El crimen que lo cambió todo; 18:15 horas: Ghostbusters: El legado; 20:15 horas: Spider-Man: Sin camino a casa; 22:30 horas: Una buena persona.