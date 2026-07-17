L-Gante se lanza a la cocina: ¿será su nuevo camino en MasterChef?

L-Gante organizó una cena en su hogar donde cocinó pollo a la mostaza con miel, avivando rumores sobre su posible participación en un reality de cocina. ¿Se hará realidad su incursión en la televisión?

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L-Gante organizó una cena íntima en su hogar, donde sorprendió a sus amigos y familiares con su especialidad culinaria: pollo a la mostaza con miel. Esta actividad ha avivado los rumores sobre su participación en un famoso reality de cocina de Telefe. Durante la velada, el músico mostró su habilidad en la cocina, recibiendo elogios de sus invitados, incluido Luis Perdomo, quien aprobó su platillo.

La faceta gastronómica de L-Gante, que ha estado desarrollando en los últimos meses, ha generado expectativa entre sus seguidores. Además, su amistad con Wanda Nara, conductora del programa, podría facilitar su ingreso al certamen culinario. Aunque aún no se ha confirmado su participación, el ambiente festivo y la satisfacción de sus invitados sugieren que el artista se siente cómodo en esta nueva faceta.