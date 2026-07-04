Bruce Willis y John Travolta se unen en un proyecto inesperado que sorprende a los fanáticos.

La película "Un paraíso peligroso", protagonizada por Bruce Willis y John Travolta, no logró estrenarse en cines en la mayoría de los países y se lanzó directamente en streaming. Con un presupuesto de US$ 20 millones, la crítica destaca su escasa calidad, lo que podría desincentivar a los espectadores.

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La película "Un paraíso peligroso", protagonizada por Bruce Willis y John Travolta, se presenta como una de las últimas actuaciones de Willis. Sin embargo, su estreno fue limitado, ya que solo se lanzó en streaming en algunos países como Rusia, Japón e Israel, sin llegar a los cines en la mayoría del mundo. Con un presupuesto de 20 millones de dólares, se estima que la película enfrenta dificultades para recuperar su inversión.

La trama sigue a Willis en el papel de Ian Swan, un cazarrecompensas que se encuentra en una situación peligrosa tras un tiroteo en una playa de Hawái. A pesar de que su personaje es central, su aparición en la película es breve, lo que ha generado críticas sobre la calidad del filme. Por su parte, Travolta interpreta a Buck, un magnate que busca influir en la política local.

Con una narrativa que ha sido catalogada de ridícula en varios momentos, la película ha recibido críticas negativas que sugieren que solo es adecuada para aquellos con una tolerancia excepcional a producciones de baja calidad.