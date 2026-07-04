Agenda cultural de La Rioja: destacados artistas locales brillarán esta semana

La agenda cultural incluye a destacados artistas como Lucrecia Martel y Diego Peretti, ofreciendo una semana llena de espectáculos imperdibles en la región.

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La agenda de espectáculos para esta semana incluye una variedad de eventos destacados en el ámbito cultural. Lucrecia Martel, reconocida cineasta, presentará su última obra, mientras que el actor Diego Peretti también será parte de las actividades programadas.

Además, el cantante Ulises Bueno ofrecerá un recital que promete atraer a muchos seguidores, y Juan Leyrado participará en una obra de teatro que ha generado gran expectativa entre los amantes del arte escénico.

Estos eventos se llevarán a cabo en diferentes espacios culturales, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de la cultura y el entretenimiento en la ciudad.