Sábado, 4 de Julio 2026
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Mauro Icardi arremete contra Yanina Latorre en una nueva controversia mediática.

Mauro Icardi intensifica su enfrentamiento con Yanina Latorre tras acusaciones de infidelidades. La disputa en redes sociales revela secretos comprometidos y recriminaciones sobre la vida personal de ambos. ¿Qué más saldrá a la luz?

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Redacción Equipo Editorial
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Mauro Icardi ha intensificado su conflicto con Yanina Latorre, luego de que la conductora acusara al futbolista de estar en crisis con La China Suárez. Durante su programa Sálvese quien pueda, Latorre afirmó que la actriz dejó la casa que comparten tras descubrir mensajes insinuantes de Icardi hacia Ekaterina Ojeda, a quien supuestamente había intentado seducir en el boliche Tequila.

La disputa se trasladó a las redes sociales, donde Icardi lanzó un nuevo ataque a Latorre, cuestionando su estado emocional y recordando sus comentarios sobre la audiencia en su programa. Además, mencionó tener pruebas de supuestas infidelidades de su esposo, Diego Latorre, que no publicará por respeto a su familia. Icardi también hizo referencia a situaciones virales relacionadas con el comentarista deportivo.

Por su parte, Latorre respondió, defendiendo su posición y afirmando que prefiere ser "cornuda" a ser acusada sin fundamento. Reiteró que no considera que una mujer deba cargar con la culpa en estos conflictos y desafió a Icardi a centrarse en su propia vida.

Etiquetas: argentina mauro icardi yanina latorre escándalo farándula infidelidades
TL;DR

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