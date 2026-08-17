José Coronado se consagra en Netflix: ocho producciones para no perderse

José Coronado, actor español de 69 años, brilla en la serie "Entrevías" de Netflix, consolidándose como uno de los protagonistas más destacados de su carrera. Su trayectoria, marcada por papeles complejos, ha sido reconocida con un Goya, y su evolución actoral continúa cautivando al público.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

José Coronado, un destacado actor español, ha experimentado una notable transformación en su carrera a lo largo de los años. Aunque debutó en televisión en 1989 con un papel secundario en Brigada Central, ha evolucionado hasta convertirse en el protagonista de Entrevías, una de las series más populares de Netflix. Su trayectoria muestra cómo un actor puede encontrar su esencia en etapas más avanzadas de su vida profesional.

Nacido en Madrid en 1957, Coronado ha recorrido un camino interesante. Abandonó estudios de Derecho y Medicina, y solo a los 29 años se inició en la actuación. Su madurez como artista se consolidó con el Goya al mejor actor protagonista en 2012, por su papel en No habrá paz para los malvados. La serie Entrevías ha reafirmado su popularidad, convirtiéndolo en un rostro recurrente en plataformas como Telecinco y Movistar Plus, donde su interpretación ha capturado la atención del público.

Coronado es un ejemplo de cómo, al igual que en el ajedrez, la activación del rey en el momento adecuado puede cambiar el rumbo de la partida, reflejando la importancia de la paciencia y la perseverancia en el mundo del espectáculo.