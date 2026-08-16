Wanda Nara regresa a Argentina y anticipa sorpresas en MasterChef Celebrity

Wanda Nara ha regresado a Argentina y se ha expresado sobre la próxima temporada de MasterChef Celebrity. La famosa conductora y empresaria compartió detalles sobre lo que los espectadores pueden esperar de esta nueva edición del programa culinario, que ha sido un éxito en su formato anterior.
Durante su intervención, Nara destacó la participación de nuevos concursantes y las sorpresas que se preparan para el público. La expectativa crece entre los fanáticos del reality show, que se ha convertido en un referente de la televisión argentina. Con su regreso, la conductora busca mantener el interés y la emoción en torno al programa.