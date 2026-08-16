Lunes, 17 de Agosto 2026
Espectáculos

Sofía Calzetti festejó su cumpleaños con el Kun Agüero: momentos destacados del evento

Sofía Calzetti festejó su cumpleaños en una celebración íntima junto a Kun Agüero, donde compartieron momentos especiales y emociones. Las fotos del evento muestran la alegría de la pareja.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El cumpleaños de Sofía Calzetti fue una celebración especial, donde no faltaron la alegría y el amor. La joven compartió este día junto a su pareja, Aguero, quien organizó una fiesta inolvidable.

El evento estuvo lleno de sorpresas y momentos entrañables, con amigos y familiares acompañando a la pareja en esta ocasión tan significativa. Las imágenes del festejo reflejan la felicidad y complicidad entre ambos, capturando la esencia de su relación.

Entre risas y brindis, Sofía disfrutó de una velada que quedará en su memoria, destacándose por la calidez y el cariño de todos los presentes. Las redes sociales se llenaron de fotografías que documentan estos instantes únicos.

Etiquetas: argentina sofía calzetti kun agüero celebraciones entretenimiento
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