Sofía Calzetti festejó su cumpleaños con el Kun Agüero: momentos destacados del evento

El cumpleaños de Sofía Calzetti fue una celebración especial, donde no faltaron la alegría y el amor. La joven compartió este día junto a su pareja, Aguero, quien organizó una fiesta inolvidable.
El evento estuvo lleno de sorpresas y momentos entrañables, con amigos y familiares acompañando a la pareja en esta ocasión tan significativa. Las imágenes del festejo reflejan la felicidad y complicidad entre ambos, capturando la esencia de su relación.
Entre risas y brindis, Sofía disfrutó de una velada que quedará en su memoria, destacándose por la calidez y el cariño de todos los presentes. Las redes sociales se llenaron de fotografías que documentan estos instantes únicos.