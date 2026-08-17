Lunes, 17 de Agosto 2026
Espectáculos

Wanda Nara sorprende al elegir a su favorito en MasterChef Celebrity

Wanda Nara confirmó el inicio de grabaciones de MasterChef Celebrity, con posibles participantes como L-Gante y otros famosos. La expectativa crece por los nombres que se sumarán al ciclo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
Wanda Nara sorprende al elegir a su favorito en MasterChef Celebrity
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Wanda Nara regresó a Argentina este domingo y confirmó que ya hay una fecha de inicio para las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, aunque no pudo brindar detalles específicos sobre la comunicación oficial. La conductora se mostró entusiasmada con la posible participación de L-Gante, quien, según Nara, está practicando en la cocina.

Entre los nombres confirmados para el programa se encuentra el periodista Pablo Giralt. Además, otros participantes como Juli Poggio, La Tora Villar y figuras como Dalma Maradona y Zaira Nara están en la lista de posibles concursantes. Nara reveló que hay un nombre que ha solicitado desde hace años y que finalmente formará parte del ciclo, lo que la tiene muy contenta.

En cuanto a su situación personal relacionada con Mauro Icardi, Nara prefirió no profundizar y expresó que se siente bien, aunque está cansada tras su vuelo. Afirmó que su enfoque está en el bienestar de sus hijas y su futuro en Argentina.

Etiquetas: argentina wanda nara masterchef celebrity televisión entretenimiento ezeiza
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5453 articles →

Artículos relacionados

Maurito y los Rufos llevarán su música a La Rioja en un nuevo ciclo cultural

José Coronado se consagra en Netflix: ocho producciones para no perderse

Wanda Nara regresa a Argentina y anticipa sorpresas en MasterChef Celebrity

Sofía Calzetti festejó su cumpleaños con el Kun Agüero: momentos destacados del evento

Domingo de diversión: destacados espectáculos en La Plata para disfrutar en familia

Despedida de una serie icónica: Netflix lanza 10 estrenos esta semana

El regreso de 'Los Bridgerton': ¿qué nos depara la nueva temporada?

El poder de Verdi en el Teatro Colón: un viaje musical que no te podés perder

El "Festival de las Infancias" promete diversión y sorpresas este domingo en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar