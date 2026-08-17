Wanda Nara sorprende al elegir a su favorito en MasterChef Celebrity

Wanda Nara confirmó el inicio de grabaciones de MasterChef Celebrity, con posibles participantes como L-Gante y otros famosos. La expectativa crece por los nombres que se sumarán al ciclo.

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Wanda Nara regresó a Argentina este domingo y confirmó que ya hay una fecha de inicio para las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, aunque no pudo brindar detalles específicos sobre la comunicación oficial. La conductora se mostró entusiasmada con la posible participación de L-Gante, quien, según Nara, está practicando en la cocina.

Entre los nombres confirmados para el programa se encuentra el periodista Pablo Giralt. Además, otros participantes como Juli Poggio, La Tora Villar y figuras como Dalma Maradona y Zaira Nara están en la lista de posibles concursantes. Nara reveló que hay un nombre que ha solicitado desde hace años y que finalmente formará parte del ciclo, lo que la tiene muy contenta.

En cuanto a su situación personal relacionada con Mauro Icardi, Nara prefirió no profundizar y expresó que se siente bien, aunque está cansada tras su vuelo. Afirmó que su enfoque está en el bienestar de sus hijas y su futuro en Argentina.