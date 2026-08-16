Domingo de diversión: destacados espectáculos en La Plata para disfrutar en familia

Varias actividades culturales y artísticas se llevarán a cabo hoy en diferentes puntos de la ciudad. Entrada libre y gratuita en la mayoría de los eventos, ideales para disfrutar en familia.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este fin de semana, la agenda cultural ofrece una variedad de actividades en La Plata. A las 21, Casa Metro albergará el espectáculo Carinhosos + Caracol a contramano. Por su parte, la Parroquia Nuestra Señora de Luján será el escenario a las 19 para Tous Ensemble: Luz y Eternidad, con entrada libre.

En el playón de Estación Provincial, se realizarán múltiples actividades. A las 15.30, habrá un ensayo abierto de la Orquesta Big Bend, seguido por la presentación de Dr. Bandalanga, también a la gorra. A las 20, la trivia del montón entretendrá a los asistentes en la planta alta.

El cine también tiene su lugar, con proyecciones en el Centro Cultural Islas Malvinas y el Pasaje Dardo Rocha. Entre los títulos destacados están Canelones y Tierra en trance, ambas a las 18. Para los más pequeños, Los tres chanchitos se presentará a las 16 en La Nonna.

Finalmente, desde las 14, la feria del playón ofrecerá productos de artesanos y emprendedores, mientras que a las 14.30 se llevarán a cabo actividades recreativas en Celebremos las infancias.