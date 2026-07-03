La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sorprende al mundo del espectáculo.

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda en el Madison Square Garden con mil invitados, rodeados de un fuerte despliegue de seguridad y un gran ánimo de los fans. La ceremonia, oficiada por Adam Sandler, marcó un evento exclusivo y lleno de celebridades.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las celebraciones de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron en Nueva York con un despliegue de seguridad en torno al Madison Square Garden. Aproximadamente mil invitados, incluyendo familiares y colegas de la industria, se reunieron en una fiesta exclusiva que ha generado gran expectación. La ceremonia fue oficiada por el amigo de la pareja, Adam Sandler, y no incluyó damas de honor ni padrinos tradicionales, siendo el hermano de Taylor, Austin Swift, el padrino.

La publicista de Swift, Tree Paine, reveló que la ceremonia fue lujosa e íntima, aunque no se especificó la fecha exacta de la boda. Fuera del recinto, pantallas gigantes mostraban el mensaje "¡JUST&T SE CASARON!" en celebración del matrimonio. La apertura de puertas dio inicio a un cóctel previo a la ceremonia, que se llevó a cabo en la pista del famoso estadio, seguido de una recepción que se extenderá hasta la madrugada.

La pareja también recibió reconocimiento de sus amigos y familiares, después de haber donado 26 millones de dólares a obras benéficas antes de su celebración. La llegada de Taylor Swift fue recibida con vítores por parte de los fans que se congregaron en las cercanías del Madison Square Garden, donde la policía de Nueva York implementó un amplio dispositivo para controlar el acceso y el tráfico.