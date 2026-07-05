Domingo, 5 de Julio 2026
Espectáculos

Domingo de entretenimiento en La Plata: opciones para todos los gustos

Este sábado, la Peña de las Bellas Artes acogerá a los narradores Analía y Hugo Chaves a las 19, con entrada libre. Además, se presentan diversas actividades culturales en la Estación Provincial y otros espacios. ¡No te lo pierdas!

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Hace 11 h 2 min de lectura
Domingo de entretenimiento en La Plata: opciones para todos los gustos
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Este fin de semana, varios eventos culturales y artísticos tendrán lugar en distintas locaciones de la ciudad. La *Peña de las Bellas Artes* albergará a los narradores Analía y Hugo Chaves a las 19, acompañados por el Dúo “De Puro Guapas”, que interpretará temas de *Virus*. La entrada será libre y gratuita.

En la *Estación Provincial*, se realizarán múltiples actividades: un ensayo abierto de la *Big Bend Orquesta* a las 15.30, seguido por la presentación de la *Romántica Cumbiera* a las 17, también con entrada a la gorra. A las 15.30, en el *Centro Jubilados Telefónicos*, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de la *Mateada con versos*, un encuentro literario con entrada libre.

En el ámbito del cine, se proyectarán *Los bobos* a las 18 y *Las criaturas* a las 20 en el *Pasaje Dardo Rocha*, mientras que el *Centro Cultural Islas Malvinas* ofrecerá *Una canción para mi tierra* a las 18 y *El joven manos de tijeras* a las 20. La jornada teatral incluirá *Camino de grullas* en *El Altillo del Sur* a las 19 y diversas obras en otros espacios como *Escenario 40* y *Dynamo Teatro* a partir de las 20.

Etiquetas: argentina cultura música teatro eventos literatura
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