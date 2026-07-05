Betiana Blum interrumpe entrevista en vivo por una inesperada situación

La actriz Betiana Blum interrumpió abruptamente una entrevista en vivo durante el programa Medianoche en vivo, tras una pregunta sobre su reciente conflicto con Moria Casán. Al ser consultada sobre la relación entre ambas, Blum mostró su incomodidad y decidió finalizar la comunicación, calificando la pregunta como "una pelotudez" y una falta de respeto.
El periodista Juan Pablo Fiaschi, quien participó de la entrevista, expresó su descontento por la reacción de Blum, señalando que habían abordado otros temas profesionales durante la charla. La tensión entre ambas actrices se intensificó tras los comentarios de Moria Casán en su programa, donde la criticó abiertamente, tildándola de "pesada" y "desubicada".
El escándalo se reavivó con las declaraciones de Casán en Intrusos, donde afirmó que Blum es "una negadora serial" y expresó su frustración por la situación. Este conflicto ha captado la atención mediática y generado un debate en la comunidad artística.