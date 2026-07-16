Efemérides del 16 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 16 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 16 de julio de 2026

1914 – Divito, dibujante argentino (f. 1969).

– Divito, dibujante argentino (f. 1969). 1925 – Rosita Quintana, actriz argentina-mexicana (f. 2021).

– Rosita Quintana, actriz argentina-mexicana (f. 2021). 1934 – Tomás Eloy Martínez, escritor argentino (f. 2010).

– Tomás Eloy Martínez, escritor argentino (f. 2010). 1948 – Cecilia Rossetto, actriz y cantante argentina.

– Cecilia Rossetto, actriz y cantante argentina. 1950 – en Río de Janeiro (Brasil), Uruguay se consagra campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 al vencer en la final a Brasil por 2 goles contra 1, en un hecho conocido como el Maracanazo.

– en Río de Janeiro (Brasil), Uruguay se consagra campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 al vencer en la final a Brasil por 2 goles contra 1, en un hecho conocido como el Maracanazo. 1984 – Franco Cángele, futbolista argentino.

– Franco Cángele, futbolista argentino. 1984 – Nicolás Massot, político argentino.

– Nicolás Massot, político argentino. 1999 – Santiago Rodríguez Taverna, tenista argentino.

– Santiago Rodríguez Taverna, tenista argentino. 2000 – Franco Dal Farra, esquiador argentino.

– Franco Dal Farra, esquiador argentino. 2019 – en Estados Unidos, es detenido el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, iniciando así el proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht.

💡 ¿Sabías que...? El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 de la NASA fue lanzada al espacio, marcando el inicio de la histórica travesía que llevaría a los primeros humanos a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertirían en los primeros en pisar su superficie el 20 de julio de ese mismo año, un hito que cambió la historia de la exploración espacial.

En el mundo: 16 de julio de 2026