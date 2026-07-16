Efemérides del 16 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 16 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 16 de julio de 2026
- 1914 – Divito, dibujante argentino (f. 1969).
- 1925 – Rosita Quintana, actriz argentina-mexicana (f. 2021).
- 1934 – Tomás Eloy Martínez, escritor argentino (f. 2010).
- 1948 – Cecilia Rossetto, actriz y cantante argentina.
- 1950 – en Río de Janeiro (Brasil), Uruguay se consagra campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 al vencer en la final a Brasil por 2 goles contra 1, en un hecho conocido como el Maracanazo.
- 1984 – Franco Cángele, futbolista argentino.
- 1984 – Nicolás Massot, político argentino.
- 1999 – Santiago Rodríguez Taverna, tenista argentino.
- 2000 – Franco Dal Farra, esquiador argentino.
- 2019 – en Estados Unidos, es detenido el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, iniciando así el proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht.
El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 de la NASA fue lanzada al espacio, marcando el inicio de la histórica travesía que llevaría a los primeros humanos a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertirían en los primeros en pisar su superficie el 20 de julio de ese mismo año, un hito que cambió la historia de la exploración espacial.
En el mundo: 16 de julio de 2026
- 622 – Arabia: el profeta Mahoma inicia su viaje desde La Meca hacia Medina. Este hecho es llamado la Hégira, hecho que da inicio al calendario musulmán.
- 1054 – en Constantinopla (Imperio bizantino), el cardenal Humberto de Silva Candida (que lidera una legación despachada por el papa León IX) excomulga a Miguel I Cerulario (el patriarca de Constantinopla) mediante una bula depositada en la Iglesia de Santa Sofía. Este hecho desencadenará el Gran Cisma de Oriente.
- 1099 – en la actual Israel ―en el marco de la Primera Cruzada― los cristianos europeos perpetran el segundo día de masacre contra la población musulmana y judía de Jerusalén la cual fue defendida por su gobernador Iftikhar ad-Daula, con una guarnición compuesta por soldados árabes, sudaneses y egipcios (conquistada el día anterior). Los musulmanes son asesinados en el Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, los judíos son quemados vivos en la Gran Sinagoga, donde se habían refugiado, por ser considerados como cómplices de los musulmanes.
- 1212 – en Andalucía (España), el ejército organizado por Alfonso VIII de Castilla, Rodrigo Ximénez de Rada y el papa Inocencio III se enfrentan a los almohades que dominan Al-Ándalus en la batalla de Las Navas de Tolosa.
- 1228 – en Asís el papa Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís.
- 1251 – en Cambridge (Inglaterra), el religioso inglés Simón Stock dice haber visto una aparición de la Virgen del Carmen.
- 1377 – en Inglaterra es coronado Ricardo II.
- 1573 – en Países Bajos, concluye el Asedio de Haarlem. Las tropas españolas lideradas por Don Fadrique de Alba ejecutan al gobernador Wigbolt Ripperda junto con los defensores de la ciudad.
- 1661 – en Suecia, un banco emite el primer papel moneda en Europa.
- 1717 – en Campeche (en la Nueva España, actual México) se funda la Villa de Valeros, actual Ciudad del Carmen.
- 1769 – en los actuales Estados Unidos, el padre Junípero Serra funda la primera misión de California (la Misión de San Diego de Alcalá). Después de algunas décadas, se incluye en la ciudad de San Diego (California).
- 1782 – en Austria se estrena la ópera El rapto en el serrallo de Wolfgang Amadeus Mozart.
- 1790 – en Estados Unidos se funda la ciudad de Washington D. C.
- 1809 – en el Alto Perú (Virreinato del Río de la Plata), la revolución independentista de La Paz (actual sede de gobierno de Bolivia), bajo la dirección de Pedro Domingo Murillo, da lugar a la formación de la Junta Tuitiva primer gobierno libre de América del Sur y origen de la independencia hispanoamericana.
- 1822 – en el Estado de México se erige el municipio libre en Chicoloapan.
- 1838 – en Santo Domingo se crea la sociedad secreta La Trinitaria, con el fin de planificar la independencia dominicana.
- 1848 – Fundación del Partido Liberal de Colombia
- 1849 – en Vich (Cataluña, España), Antonio María Claret funda la congregación religiosa católica de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, popularmente conocida como los Claretianos.
- 1858 – en Lourdes la última aparición de la Santísima Virgen María a Bernadette Soubirous.
- 1861 – en Virginia (Estados Unidos) ―en el marco de la Guerra Civil― las tropas unionistas bajo las órdenes de Abraham Lincoln comienzan una marcha de 40 km para entrar en combate en la batalla de Bull Run, la primera gran batalla de la guerra.
- 1865 – en Tetela de Ocampo (Puebla) ―durante la Segunda intervención francesa en México― la legión austro-húngara, incendia y arrasa Tetela, su población, se ve obligada a huir hacia los cerros.
- 1927 – en Ocotal (Nicaragua), Augusto César Sandino lidera un ataque contra los marines estadounidenses y la Guardia Nacional para tomar esta población, pero es rechazado (batalla de Ocotal).
- 1931 – en Etiopía, el emperador Haile Selassie I firma la primera constitución de ese país.
- 1935 – en el barrio de Los Ángeles de la ciudad de San José (Costa Rica), se funda el club de fútbol Deportivo Saprissa.
- 1935 – en Oklahoma City (Estados Unidos), se instala el primer parquímetro de la historia.
- 1945 – en el desierto Jornada del Muerto, a 124 km al noroeste de la ciudad de Alamogordo (estado de Nuevo México), a las 5:29:45 hora local, Estados Unidos detona su primera bomba atómica, Trinity (que forma parte del proyecto Manhattan), de 19 kilotones. Empieza así la era atómica. Es la bomba n.º 1 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Las siguientes dos bombas atómicas se arrojaron veinte días después sobre la población civil japonesa en Hiroshima y Nagasaki.
- 1948 – Después de incesantes ataques, la ciudad de Nazaret, se rinde bajo las tropas israelíes durante la operación Dekel en la guerra árabe-israelí de 1948.
- 1950 – en Río de Janeiro (Brasil), Uruguay se consagra campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 al vencer en la final a Brasil por 2 goles contra 1, en un hecho conocido como el Maracanazo.
- 1951 – en Bélgica, el rey Leopoldo III abdica en favor de su hijo Balduino.
- 1951 – se publica por primera vez El guardián entre el centeno de J. D. Salinger.
- 1965 – se inaugura el túnel del Mont Blanc, que une Francia e Italia.
- 1965 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, a las 5:04:24 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Izzer (que forma parte del proyecto Flintlock), de menos de 20 kilotones. Es la bomba n.º 424 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1969 – en Cabo Cañaveral (Estados Unidos) ―en el marco del Programa Apolo― despega la misión Apolo 11, la tercera misión que lleva seres humanos a la Luna, y la primera en hacerles aterrizar.
- 1979 – en Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza Debayle renuncia al cargo de Presidente de la República, debido a las presiones de la OEA, para huir del país en la madrugada del día siguiente.
- 1979 – el presidente iraquí Ahmed Hassan al-Bakr renuncia y es reemplazado por Sadam Huseín.
- 1990 – en Filipinas sucede un violento terremoto que mide 7,9 grados en la Escala de Richter asola la isla de Luzón, causando muchos daños, dejando más de 3000 muertos y más de 25000 resultan heridas.
- 1990 – en Ucrania, el Parlamento declara a este país un estado soberano.
- 1992 – en Lima (Perú), la banda terrorista Sendero Luminoso realiza un atentado en la calle Tarata del distrito de Miraflores, dejando como saldo 30 civiles muertos y 200 heridos.
- 1994 – En el contexto de la Guerra del bonito, pescadores españoles toman la embarcación francesa La Gabrielle, que llevaba en su interior redes de pesca ilegales y especies de cetáceos protegidas, y que había sido abandonada por riesgo de hundimiento. La flota española lleva el barco al puerto de Burela, España, para denunciar estas irregularidades; en una acción que el gobierno francés trató de desprestigiar y calificó como secuestro.
- 1994 – en Ruanda finaliza la guerra civil.
- 1994 – en el planeta Júpiter impactan fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9.
- 2002 – en la Isla de Perejil se inicia a las 23:43 la Operación Romeo-Sierra para el desalojo de la isla, que cinco días antes había sido ocupada por fuerzas marroquíes.
- 2014 – es encontrado un agujero del tamaño de un campo de fútbol a 30 kilómetros de la ciudad rusa de Bovanenkovo (Siberia). El cráter se localiza en la zona con más campos de gas de la península de Yamal.
- 2017 – en Venezuela se realiza un plebiscito en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que sería electa catorce días después.
- 2018 – en Cataluña se crea el partido Crida Nacional, liderado por Carles Puigdemont.
- 2019 – en Estados Unidos, es detenido el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, iniciando así el proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht.