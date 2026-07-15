Riesgos cardíacos en La Rioja: alertan sobre cuidados durante el Mundial 2026

La pasión por el fútbol, especialmente durante un Mundial, puede representar un riesgo para la salud cardiovascular, particularmente en personas con antecedentes de enfermedades cardíacas o factores de riesgo. El médico cardiólogo Carlos Campos, jefe del área de Cardiología de ERI, alertó sobre la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol en situaciones de estrés intenso, lo que puede provocar un aumento en la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Campos advierte que quienes padecen hipertensión, diabetes, o tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, enfrentan un mayor riesgo de infartos u otros eventos cardíacos. Recomendó que estas personas mantengan su medicación, controlen su presión arterial y eviten hábitos perjudiciales como fumar y el consumo excesivo de alcohol.
El especialista también enfatizó que el impacto emocional de cualquier evento significativo, no solo deportivos, puede elevar la incidencia de problemas cardiovasculares. En cuanto a la situación en La Rioja, Campos mencionó que no se han registrado internaciones por infartos vinculados a la emoción de los partidos en ERI.