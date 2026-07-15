Miércoles, 15 de Julio 2026
Salud

Riesgos cardíacos en La Rioja: alertan sobre cuidados durante el Mundial 2026

La pasión por el Mundial puede aumentar el riesgo cardiovascular, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades. Se recomienda controlar la presión arterial y evitar excesos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Riesgos cardíacos en La Rioja: alertan sobre cuidados durante el Mundial 2026
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La pasión por el fútbol, especialmente durante un Mundial, puede representar un riesgo para la salud cardiovascular, particularmente en personas con antecedentes de enfermedades cardíacas o factores de riesgo. El médico cardiólogo Carlos Campos, jefe del área de Cardiología de ERI, alertó sobre la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol en situaciones de estrés intenso, lo que puede provocar un aumento en la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Campos advierte que quienes padecen hipertensión, diabetes, o tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, enfrentan un mayor riesgo de infartos u otros eventos cardíacos. Recomendó que estas personas mantengan su medicación, controlen su presión arterial y eviten hábitos perjudiciales como fumar y el consumo excesivo de alcohol.

El especialista también enfatizó que el impacto emocional de cualquier evento significativo, no solo deportivos, puede elevar la incidencia de problemas cardiovasculares. En cuanto a la situación en La Rioja, Campos mencionó que no se han registrado internaciones por infartos vinculados a la emoción de los partidos en ERI.

Etiquetas: argentina salud cardiología mundial de fútbol infartos estrés
TL;DR

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