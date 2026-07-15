Conductor ebrio causa accidente y deja dos mujeres heridas en La Rioja

Un grave accidente en la Ruta Nacional 38 dejó a dos mujeres atropelladas por un automovilista que luego huyó. Una de las víctimas presenta lesiones graves y fue trasladada al hospital. La Policía investiga el estado del conductor, que podría haber estado ebrio.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en la Ruta Nacional 38, cerca de la intersección con avenida San Nicolás de Bari y Malvinas Argentinas. Dos mujeres, identificadas como Sílvia Andrea Quinteros y Sílvia Porras, fueron atropelladas por un automóvil cuyo conductor abandonó la escena tras el incidente.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 7:50, en dirección norte-sur. Quinteros sufrió un traumatismo de cráneo, lesiones faciales y una fractura expuesta en su pierna izquierda, aunque se encontraba consciente y orientada al momento de recibir asistencia. Los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja realizaron las primeras tareas de estabilización antes de que el DEM 107 la trasladara al hospital para atención especializada.

Horas más tarde, la policía localizó al conductor dentro del vehículo involucrado, quien aparentemente estaba en estado de ebriedad. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades del automovilista.