Efemérides del 15 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 15 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 15 de julio de 2026

1922 – en la ciudad argentina de Luján (70 km al oeste de Buenos Aires) se funda el club Luján Sport Club.

– en la ciudad argentina de Luján (70 km al oeste de Buenos Aires) se funda el club Luján Sport Club. 1947 – desde la avenida Edison en el puerto de Buenos Aires despega hacia el aeropuesto de Ezeiza el alférez de la Fuerza Aérea Argentina, Vedania Mannuwal (argentino descendiente de indostaníes), quien realiza el traslado del último de los primeros seis ejemplares de Gloster Meteor adquiridos por el Gobierno de Juan Domingo Perón. Se convierte en el primer oficial argentino en volar un avión de caza a reacción sobre suelo nacional.

– desde la avenida Edison en el puerto de Buenos Aires despega hacia el aeropuesto de Ezeiza el alférez de la Fuerza Aérea Argentina, Vedania Mannuwal (argentino descendiente de indostaníes), quien realiza el traslado del último de los primeros seis ejemplares de Gloster Meteor adquiridos por el Gobierno de Juan Domingo Perón. Se convierte en el primer oficial argentino en volar un avión de caza a reacción sobre suelo nacional. 1957 – se funda la Organización Internacional Nueva Acrópolis, entidad sin ánimo de lucro, de filosofía, cultura y voluntariado.

– se funda la Organización Internacional Nueva Acrópolis, entidad sin ánimo de lucro, de filosofía, cultura y voluntariado. 1963 – se comercializa en Argentina el primer Ford Falcon construido en el país.

– se comercializa en Argentina el primer Ford Falcon construido en el país. 1977 – en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla secuestra al físico nuclear Daniel Lázaro Rus junto con sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca en la puerta de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Serán «desaparecidos», torturados y asesinados.

– en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla secuestra al físico nuclear Daniel Lázaro Rus junto con sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca en la puerta de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Serán «desaparecidos», torturados y asesinados. 1981 – José María Calvo, futbolista argentino.

– José María Calvo, futbolista argentino. 1983 – Peñarol se consagraba Campeón del Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de basquetbol tras vencer 89-85 a Obras Sanitarias de Argentina en el Palacio Peñarol.

– Peñarol se consagraba Campeón del Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de basquetbol tras vencer 89-85 a Obras Sanitarias de Argentina en el Palacio Peñarol. 2007 – en Maracaibo (Venezuela), la Selección de fútbol de Brasil gana su octava Copa América ganándole la final de la Copa América 2007 3-0 a la Argentina en el Estadio José Encarnación Romero con goles de Baptista y Dani Alves y un gol en propia puerta de Ayala.

– en Maracaibo (Venezuela), la Selección de fútbol de Brasil gana su octava Copa América ganándole la final de la Copa América 2007 3-0 a la Argentina en el Estadio José Encarnación Romero con goles de Baptista y Dani Alves y un gol en propia puerta de Ayala. 2010 – en Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner aprueba el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de los mismos. Argentina es el primer país latinoamericano en implementarlo y el décimo a nivel mundial.

– en Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner aprueba el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de los mismos. Argentina es el primer país latinoamericano en implementarlo y el décimo a nivel mundial. 2021 – Se juega la final del Torneo Apertura 2021 de fútbol femenino argentino entre Boca Juniors y San Lorenzo, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en la que empatarían 1-1 y San Lorenzo se terminaría imponiendo en la tanda de penaltis 2-3.

💡 ¿Sabías que...? El 15 de julio de 1971, la NASA lanzó la misión Apollo 15, que fue la primera en incluir un vehículo lunar para explorar la superficie de la Luna. Esta misión también marcó un avance significativo en la investigación lunar, ya que los astronautas realizaron diversas actividades científicas y recolectaron una gran cantidad de muestras. Apollo 15 es considerada una de las misiones más exitosas y completas del programa Apollo.

En el mundo: 15 de julio de 2026