Efemérides del 15 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 15 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 15 de julio de 2026
- 1922 – en la ciudad argentina de Luján (70 km al oeste de Buenos Aires) se funda el club Luján Sport Club.
- 1947 – desde la avenida Edison en el puerto de Buenos Aires despega hacia el aeropuesto de Ezeiza el alférez de la Fuerza Aérea Argentina, Vedania Mannuwal (argentino descendiente de indostaníes), quien realiza el traslado del último de los primeros seis ejemplares de Gloster Meteor adquiridos por el Gobierno de Juan Domingo Perón. Se convierte en el primer oficial argentino en volar un avión de caza a reacción sobre suelo nacional.
- 1957 – se funda la Organización Internacional Nueva Acrópolis, entidad sin ánimo de lucro, de filosofía, cultura y voluntariado.
- 1963 – se comercializa en Argentina el primer Ford Falcon construido en el país.
- 1977 – en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla secuestra al físico nuclear Daniel Lázaro Rus junto con sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca en la puerta de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Serán «desaparecidos», torturados y asesinados.
- 1981 – José María Calvo, futbolista argentino.
- 1983 – Peñarol se consagraba Campeón del Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de basquetbol tras vencer 89-85 a Obras Sanitarias de Argentina en el Palacio Peñarol.
- 2007 – en Maracaibo (Venezuela), la Selección de fútbol de Brasil gana su octava Copa América ganándole la final de la Copa América 2007 3-0 a la Argentina en el Estadio José Encarnación Romero con goles de Baptista y Dani Alves y un gol en propia puerta de Ayala.
- 2010 – en Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner aprueba el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de los mismos. Argentina es el primer país latinoamericano en implementarlo y el décimo a nivel mundial.
- 2021 – Se juega la final del Torneo Apertura 2021 de fútbol femenino argentino entre Boca Juniors y San Lorenzo, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en la que empatarían 1-1 y San Lorenzo se terminaría imponiendo en la tanda de penaltis 2-3.
El 15 de julio de 1971, la NASA lanzó la misión Apollo 15, que fue la primera en incluir un vehículo lunar para explorar la superficie de la Luna. Esta misión también marcó un avance significativo en la investigación lunar, ya que los astronautas realizaron diversas actividades científicas y recolectaron una gran cantidad de muestras. Apollo 15 es considerada una de las misiones más exitosas y completas del programa Apollo.
En el mundo: 15 de julio de 2026
- 1099 – en el Oriente Próximo, —en el marco de la Primera Cruzada— los europeos conquistan Jerusalén y forman el Reino de Jerusalén (entre 1099 y 1187).
- 1570 – frente a las costas de Tazacorte, en la isla canaria de La Palma, el pirata francés protestante Jacques de Sores y sus hombres asesinan a 40 misioneros jesuitas (los mártires de Tazacorte, que eran 32 portugueses y 8 españoles) que se dirigían a Brasil.
- 1662 – Carlos II de Inglaterra firma la cédula real en la que oficialmente se constituye la Royal Society.
- 1738 – en Madrid (España) se funda la Real Academia de Medicina.
- 1799 – en la localidad de Rosetta en Egipto se descubre la Piedra de Rosetta, que permitirá descifrar los jeroglíficos egipcios.
- 1815 – los británicos encarcelan y destierran a Napoleón Bonaparte a la isla de Santa Helena en el Atlántico Sur.
- 1834 – en España, mediante un decreto de la reina Isabel II de España, se pone fin oficialmente a la existencia del Tribunal de la Santa Inquisición.
- 1835 – en la primera guerra carlista se produce la batalla de Mendigorría, de la que salen victoriosos los liberales.
- 1857 – en la India, los cipayos (tropas indígenas que sirven al servicio británico) en rebelión desde el mes de mayo, por orden de Nana Sahib, asesinan a 211 mujeres y niños ingleses en Bibi-Ghar (Cawnpore, ahora llamado Kanpur) (Ver Rebelión en la India de 1857).
- 1857 – se produce la batalla de Aong (este artículo solo se encuentra en inglés), entre la Compañía Británica de las Indias Orientales y las fuerzas de Nana Sahib, como parte de la Rebelión en la India de 1857. Ganó la Compañía Británica de las Indias Orientales.
- 1864 – Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.
- 1867 – en la Ciudad de México (México), Benito Juárez entra triunfalmente a la ciudad tras la victoria liberal en la Segunda Intervención Francesa.
- 1883 – en (Alemania), Otto von Bismarck crea la primera ley de seguro obligatorio contra accidentes o enfermedades y es considerada la primera ley de Seguridad social.
- 1890 – en Madrid, se recibe con honores y festejos al inventor y militar Isaac Peral tras probar con éxito su submarino eléctrico en Cádiz.
- 1898 – en la isla de Cuba —en el marco de la Guerra Hispano-Estadounidense— capitula la ciudad de Santiago.
- 1914 – en Panamá se inaugura el edificio de la Administración del Canal.
- 1916 – en Seattle (estado de Washington), William E. Boeing funda la compañía aeronáutica que lleva su nombre: Boeing.
- 1918 – comienza la Segunda Batalla del Marne, en la Primera Guerra Mundial.
- 1922 – en la ciudad argentina de Luján (70 km al oeste de Buenos Aires) se funda el club Luján Sport Club.
- 1922 – se funda el Partido Comunista Japonés.
- 1933 – comienzan las transmisiones de Radio Illimani (ahora Radio Patria Nueva) en la ciudad de La Paz (Bolivia).
- 1947 – desde la avenida Edison en el puerto de Buenos Aires despega hacia el aeropuesto de Ezeiza el alférez de la Fuerza Aérea Argentina, Vedania Mannuwal (argentino descendiente de indostaníes), quien realiza el traslado del último de los primeros seis ejemplares de Gloster Meteor adquiridos por el Gobierno de Juan Domingo Perón. Se convierte en el primer oficial argentino en volar un avión de caza a reacción sobre suelo nacional.
- 1954 – el prototipo del avión de pasajeros Boeing 367-80 realiza su primer vuelo.
- 1957 – se funda la Organización Internacional Nueva Acrópolis, entidad sin ánimo de lucro, de filosofía, cultura y voluntariado.
- 1961 – en la costa del lago Xolotlán, en la ciudad de Managua (Nicaragua), los jóvenes Edwin Yllescas Salinas, Roberto Cuadra López y Reinaldo Hooker, miembros de la llamada «generación traicionada», queman libros de los «malos poetas», debido a la oposición de los defensores de la cultura nacional no pudieron hacerlo en la Plaza de la República. De una extensa lista, eran libros de Lolita Soriano de Guerrero, Margarita Gómez Espinosa, Edgardo Buitrago Buitrago, Guillermo Rothschuh Tablada y Salomón Ibarra Mayorga.
- 1963 – se comercializa en Argentina el primer Ford Falcon construido en el país.
- 1969 – en Managua (Nicaragua), debido a una delación de su propia guerrilla, muere el comandante del FSLN, Julio Buitrago en un tiroteo con la Guardia Nacional en el barrio Maldito. En el barrio Santo Domingo también mueren en combate los guerrilleros Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alesio Blandón.
- 1971 – en Chile, el presidente Salvador Allende promulga la reforma constitucional que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre.
- 1974 – en Estados Unidos, la presentadora de televisión Christine Chubbuck, se dispara en la cabeza con un revólver mientras presentaba su programa. Fallecería en el hospital catorce horas más tarde.
- 1974 – en Chipre, Nikos Sampson dirige un golpe de Estado contra el presidente Makarios III, instaurando una dictadura.
- 1974 – en la localidad de Soutopenedo, a 3 km al oeste del caserío de Currás, 115 km al sureste de Santiago de Compostela (España) ―tras las batidas organizadas por la Guardia Civil―, el cazador Adolfo Balbis mata de un disparo a una loba de 40 kg, responsable de la muerte de dos bebés en el mes de junio.
- 1977 – en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla secuestra al físico nuclear Daniel Lázaro Rus junto con sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca en la puerta de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Serán «desaparecidos», torturados y asesinados.
- 1978 – récord en el fútbol uruguayo, el futbolista Fernando Morena convierte 7 goles en el partido por campeonato uruguayo Peñarol 7 vs Huracán Buceo 0.
- 1982 – en España se firma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
- 1983 – Nintendo lanza la consola NES en Japón.
- 1983 – en el Aeropuerto de Orly (Isla de Francia) (Francia) sucede un ataque armado, cuando el grupo independentista armenio ASALA o Ejército Secreto Armenio para la Liberación de Armenia, coloca en una maleta varios explosivos que explosionan en el mesón de facturar de Turkish Airlines poco después de las 14:00 de la tarde, dejando 8 muertos y 56 heridos.la acción armada iba dirigida hacia Turkish Airlines.
- 1983 – Peñarol se consagraba Campeón del Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de basquetbol tras vencer 89-85 a Obras Sanitarias de Argentina en el Palacio Peñarol.
- 1985 – en Rionegro (Antioquia) (Colombia), se realiza el primer aterrizaje de avión en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba.
- 1987 – U2 da su primer concierto en España y congrega a la mayor multitud vista hasta el momento en un concierto en España, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid: 135 000 personas.
- 1994 – termina el Genocidio de Ruanda, también llamado Genocidio Tutsi, que provocó la muerte de más de 800 000 personas (entre ellos hutus), y que acabó con entre el 75% y el 85% de la población tutsi. Es considerado uno de los peores genocidios de la historia.
- 1996 – un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Belga con destino al Aeropuerto de Eindhoven (Holanda) ( Países Bajos) llevaba una banda militar neerlandesa, cuando en fase de aterrizaje recibió múltiples impactos de aves, estrellándose y provocando un incendio que terminó con 34 muertos y 7 heridos
- 1997 – en Estados Unidos se estrena por el canal Cartoon Network el piloto de la serie animada Cow and Chicken con el nombre «No smoking».
- 2004 – Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre Aura.
- 2004 – en el centro de Madrid (España), una subestación eléctrica de Unión Fenosa explota provocando un apagón que afectó a 41000 personas, y un gran incendio, provocando el derrumbe de un edificio de 4 plantas, muchas casas incendiadas, 5 personas intoxicadas, etc. El accidente causó a Unión Fenosa la pérdida de más de 22 millones de euros.
- 2006 – se estrena en Japón la novena película del anime de Pokémon: Pokémon Ranger y el Templo del Mar.
- 2007 – finaliza la Copa Mundial de Fútbol Americano de 2007.
- 2007 – en Maracaibo (Venezuela), la Selección de fútbol de Brasil gana su octava Copa América ganándole la final de la Copa América 2007 3-0 a la Argentina en el Estadio José Encarnación Romero con goles de Baptista y Dani Alves y un gol en propia puerta de Ayala.
- 2007 – se celebra la 18.ª Olimpiada Internacional de Ciencias, en Saskatoon (Canadá), que acabó el 22 de julio.
- 2007 – se celebra la 39.ª Olimpiada Internacional de Química en Moscú (Rusia), que acabó el 24 de julio.
- 2008 – empieza la XXIII Jornada Mundial de la Juventud en Sídney (Australia).
- 2009 – el vuelo 7908 de Caspian Airlines, un avión Tupolev Tu-154 de la compañía Caspian Airlines se estrella con 153 pasajeros y 15 tripulantes (168 personas) cuando se dirigía desde Teherán (Irán) a Ereván (Armenia).
- 2010 – en Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner aprueba el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de los mismos. Argentina es el primer país latinoamericano en implementarlo y el décimo a nivel mundial.
- 2011 – estreno mundial de Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2, la última película de la saga cinematográfica de Harry Potter.
- 2011 – Italia aprobó un plan de ajuste de 79.000 millones de euros y por esto aumentó la incertidumbre sobre la crisis del euro.
- 2012 – El Club Independiente Santa Fe gana su séptima liga tras 37 años de espera en el Torneo Apertura 2012 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín frente a Deportivo Pasto.
- 2012 – el cantante y rapero surcoreano PSY sube a su canal oficial de YouTube su nueva canción, Gangnam Style, que se convirtió en el vídeo más visto de YouTube con más de 2800 millones de reproducciones hasta el 10 de julio de 2017, cuando fue superada por See You Again, (canción de Wiz Khalifa junto con Charlie Puth que aparece al final de la película Furious 7, en homenaje a Paul Walker), que alcanzó las 2900 millones de reproducciones.
- 2012 – en Siria estallan los más violentos combates en la ciudad capital, Damasco, desde que comenzó la guerra civil, cuando los rebeldes lanzan una operación de gran escala para conquistar la ciudad, y el régimen responde con fuertes bombardeos y ataques a los barrios donde se concentran los rebeldes.
- 2013 – en Idlib (en el norte de Siria) —en el marco de la guerra civil siria— los combates entre el ejército y los grupos paramilitares dejan 29 muertos.
- 2013 – en Lima (Perú), se inicia una racha de protestas contra el caso de corrupción llamado "La Repartija", sacado a la luz por un medio periodístico involucrando al Congreso de la República de Colombia, y generó indignación en la población, quienes organizaron una serie de manifestaciones a través de las redes sociales. La primera protesta, denominada #15J, llegó a chocar con la policía en el centro de Lima.
- 2014 – el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) reaunudan los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC tras las elecciones presidenciales de Colombia de 2014.
- 2015 – la Agencia Espacial Europea (ESA) lanza el satélite MSG-4 perteneciente al programa Meteosat.
- 2016 – en Turquía se produce un intento fallido de golpe de Estado que deja 290 muertos. (Ver Intento de golpe de Estado de Turquía de 2016).
- 2017 – se estrena en Japón la vigésima película del anime de Pokémon: Pokémon the Movie: I Choose You!.
- 2018 – en Moscú Rusia, la selección de fútbol de Francia se proclama por segunda vez en su historia campeona del Mundial de fútbol ante Croacia por 4-2 con goles de Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé y un gol en propia puerta de Mario Mandžukić para los franceses, y de Ivan Perišić y Mario Mandžukić para el equipo croata.
- 2020 – Se estrena el spin-off de 31 minutos en colaboración con la Unicef Cuarentena 31.
- 2021 – Se juega la final del Torneo Apertura 2021 de fútbol femenino argentino entre Boca Juniors y San Lorenzo, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en la que empatarían 1-1 y San Lorenzo se terminaría imponiendo en la tanda de penaltis 2-3.
- 2021 – En España se rinde tributo a las víctimas de la pandemia de COVID-19 y se reconoce el trabajo del personal sanitario en un Homenaje de Estado centrado en la esperanza.