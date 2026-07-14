Conflicto en Aimogasta: joven de 24 años sufre heridas de arma blanca en pelea.

Una mujer de 24 años fue herida con un arma blanca en Aimogasta tras una pelea en el barrio Universitario. La policía investiga el incidente y sugiere medidas para prevenir la violencia.

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Una joven de 24 años fue asistida el 13 de julio en el Hospital San Nicolás de Aimogasta tras resultar herida con un arma blanca durante una pelea en el barrio Universitario. La mujer presentó una lesión en la oreja izquierda y fue trasladada al nosocomio en un vehículo particular, donde permanece bajo observación médica.

Según el informe policial, el conflicto surgió de una discusión previa con otra mujer. Al pasar por la casa de esta última, ambas volvieron a enfrentarse, lo que resultó en la agresión que causó la herida. Las autoridades investigan el incidente para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta violenta confrontación, que se produjo en una de las áreas más densamente pobladas de Aimogasta.

La comunidad local espera que se implementen medidas para prevenir futuros episodios de violencia entre mujeres, enfatizando la necesidad de promover una convivencia pacífica. La intervención de los organismos de seguridad y salud es crucial para asegurar la protección de las personas afectadas y brindar el apoyo necesario a las víctimas.