Bromatología descarta venta de carne equina en carnicerías de La Rioja

El director de Bromatología de Capital, Fernando Espeche, confirmó tras 25 días de inspecciones que no se encontró carne de caballo en las carnicerías, desmintiendo rumores infundados. Además, se implementará un laboratorio para análisis de ADN que permitirá identificar el origen de la carne.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El director de Bromatología de la Municipalidad de Capital, Fernando Espeche, afirmó que tras más de 25 días de inspecciones, no se ha encontrado evidencia de la venta de carne de caballo en las carnicerías de la ciudad. Las inspecciones diarias se iniciaron luego de recibir videos relacionados con presuntos casos de abigeato.

Durante las tareas de control, Espeche mencionó que se han decomisado productos en mal estado, pero no carne equina. Aclaró que las acusaciones de una agrupación gaucha, que denunció el robo de caballos y su comercialización, carecen de fundamento. Según la Policía de la Provincia, solo hay dos denuncias formales por abigeato en Capital.

El director explicó las dificultades para identificar carne equina cuando esta se encuentra procesada. Ante esto, el municipio está trabajando en la implementación de un laboratorio bromatológico que permitirá realizar pruebas de ADN para verificar el origen de la carne. “Creemos que no se pueden hacer acusaciones sin pruebas”, concluyó Espeche.