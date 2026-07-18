Efemérides del 18 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 18 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 18 de julio de 2026
- 1830 – Uruguay jura su primera Constitución.
- 1865 – en la costa atlántica de la provincia argentina de Buenos Aires (512 km al sur de la ciudad de Buenos Aires) se funda la aldea de Necochea.
- 1909 – 25 km al sur de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Rafael Calzada.
- 1987 – Claudio Yacob, futbolista argentino.
- 1994 – en Buenos Aires (Argentina), un atentado terrorista a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) deja 85 muertos y más de 300 heridos.
- 1994 – Stefanía Roitman, actriz y modelo argentina.
- 1997 – Micaela Cabrera, futbolista argentina.
- 2000 – Fausto Ruesga, baloncestista argentino.
- 2002 – Alexis Chávez, atleta argentino.
- 2004 – en alguna ciudad de la Argentina, Carlos Sainz gana el Rally de Argentina, lo que supone su 26.ª victoria en pruebas del Mundial, récord en la historia del campeonato.
El 18 de julio de 1925, Adolf Hitler publicó su obra "Mein Kampf", donde expone sus ideas políticas y su ideología, que más tarde influirían en el régimen nazi y en la historia de Alemania y Europa. Este libro se convirtió en un texto fundamental para entender el pensamiento de Hitler y su visión del mundo, marcando un antes y un después en la política del siglo XX.
En el mundo: 18 de julio de 2026
- -586 – en Judá, termina el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor II de Babilonia.
- -477 – (o 13 de febrero, según Ovidio) Batalla de Crémera, durante la guerra entre la República Romana y la ciudad etrusca de Veyes; en la misma, según los analistas, la gens Fabia fue casi aniquilada.
- -387 – (o 390 a. C.) el líder galo Brenno, jefe de la tribu de los senones, dirige la Batalla del Alia tras la cual Roma es saqueada.
- 64 – comienza el gran incendio de Roma.
- 362 – el emperador Juliano llega a Antioquía al frente de un ejército de 60 000 hombres en el marco de las Guerras romano-sasánidas.
- 452 – la ciudad de Aquilea, cercana a las lagunas de la actual Venecia, es destruida por los hunos de Atila.
- 645 – las tropas chinas bajo el mando del general Li Shiji inician el sitio de la fortaleza de Anshi (Liaoning), durante la Guerra Goguryeo-Tang.
- 1100 – Balduino I es elegido rey de Jerusalén, al morir su hermano Godofredo de Bouillón.
- 1195 – Batalla de Alarcos, los almohades derrotan a las tropas de Alfonso VIII de Castilla forzando su retirada a Toledo.
- 1290 – en Inglaterra, el rey Eduardo I expulsa a los judíos (unos 16 000) mediante un Edicto de expulsión.
- 1323 – en Roma, el papa Juan XXII canoniza al filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino.
- 1334 – en la Catedral de Santa María del Fiore, Florencia, se coloca la primera piedra del nuevo campanile (campanario), diseñada por Giotto di Bondone.
- 1507 – en Bruselas, el príncipe Carlos, es coronado Duque de Borgoña, un año después de heredar el título.
- 1545 – en la isla de Wight (Inglaterra) —en el marco de la Guerra Italiana de 1542 a 1546— primer día de la batalla del estrecho de Solent.
- 1600 – en Nueva Granada (actual Colombia), el oidor Luis Henríquez funda la ciudad de Zipaquirá.
- 1723 – en Leipzig, Johann Sebastian Bach dirige la primera interpretación de su cantata Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, BWV 136.
- 1806 – en Birgu, Malta, explota un almacén de pólvora, matando a unas doscientas personas.
- 1812 – el Tratado de Orebro pone fin a las guerras anglo-rusa y anglo-sueca.
- 1830 – Uruguay jura su primera Constitución.
- 1837 – en la posada de Alcazarén, cerca de Olmedo (provincia de Valladolid) es detenido el famoso bandolero Luis Candelas.
- 1841 – en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) es coronado el emperador Pedro II.
- 1862 – en los Alpes, montañistas realizan el primer ascenso al Mont Blanc.
- 1865 – en la costa atlántica de la provincia argentina de Buenos Aires (512 km al sur de la ciudad de Buenos Aires) se funda la aldea de Necochea.
- 1870 – el Concilio Vaticano I decreta la infalibilidad papal.
- 1872 – en Londres (Reino Unido), la Ballot Act introduce el voto secreto en las elecciones parlamentarias y locales de ese país.
- 1873 – en Madrid (España), Nicolás Salmerón se convierte en presidente de la Primera República española tras la dimisión de Francisco Pi y Margall, que solo permaneció cinco semanas en el cargo.
- 1894 – entre París y Ruan se celebra la primera carrera de automóviles.
- 1902 – en Barcelona se estrena con gran éxito la obra Raimundo Lulio, de Joaquín Dicenta.
- 1906 – en Egipto estallan disturbios tras la ejecución de los responsables de la muerte de un oficial británico. Gran Bretaña refuerza su presencia militar en el país.[cita requerida]
- 1909 – 25 km al sur de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Rafael Calzada.
- 1915 – en Isonzo (Italia) ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918)― se produce la segunda ofensiva italiana, para conquistar Istria.
- 1915 – en Italia ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918)― entra en vigor el permiso militar de una semana por turnos.
- 1918 – en el Aisne y el Marne, tropas aliadas inician una contraofensiva y obligan a las fuerzas alemanas a replegarse.
- 1921 – en Burgos (España), con motivo del séptimo centenario de la Catedral de Burgos, se trasladan al templo los restos de El Cid y su esposa doña Jimena, así como las reliquias de san Fernando (el rey Fernando III de Castilla).
- 1923 – en Liébana (Cantabria) una plaga de ratas rojas asola los campos.[cita requerida]
- 1925 – en Berlín se publica la primera edición del libro Mein Kampf (Mi lucha), de Adolf Hitler.
- 1927 – en España, el rey Alfonso XIII decreta la creación de aeródromos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos.
- 1928 – la estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en sobrevolar el océano Atlántico.
- 1928 – en la provincia de Huesca (España) se inaugura el ferrocarril transpirenaico de Canfranc.
- 1934 – en Polonia suceden catastróficas inundaciones, dejando 150 muertos y daños materiales por valor de 1000 millones de zlotys.
- 1936 – en España, parte del ejército se levanta contra la Segunda República Española en un golpe de Estado que desembocará en la guerra civil española (1936‑1939).
- 1936 – en el marco de la guerra civil española (1936‑1939), la aviación fiel al gobierno republicano efectúa un bombardeo contra la población civil de Tetuán, capital del «protectorado» español de Marruecos, que se había sublevado contra el gobierno.
- 1938 – en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Azaña (presidente de la Segunda República Española) da el discurso Paz, piedad y perdón, en el segundo aniversario del inicio de la guerra civil española (1936‑1939).
- 1939 – en España ―en el marco de la guerra civil española (1936‑1939)― comienza la reconstrucción del Cerro de los Ángeles.
- 1940 – en España se inicia el proceso de reclamación oficial de Gibraltar.
- 1941 – en el sur de Indochina (actual Vietnam), desembarcan tropas japonesas (Ocupación japonesa de Indochina)
- 1942 – en Madrid se inaugura el velódromo de la Ciudad Lineal.
- 1943 – en las islas Aleutianas, los japoneses desalojan la isla Kiska.
- 1945 – en España, el dictador Francisco Franco forma el Quinto Gobierno de España (1945‑1951), presidido por él.
- 1951 – en España, Francisco Franco forma el Sexto Gobierno de España (1951‑1956), presidido por él.
- 1957 – en el valle de Cuelgamuros (sierra de Guadarrama) se inaugura el Monumento a los Caídos en la guerra civil española.
- 1961 – en el pueblo Sabino Delgado, en la provincia de Sancti Spíritus (Cuba), un grupo de «bandidos» cubanos liderados por el terrorista Arnoldo Martínez Andrade ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― atacan a tiros la granja de la aldea. Resultan heridas siete personas civiles.
- 1961 – en España, la policía desmantela la primera acción terrorista de ETA: el sabotaje a la línea férrea Madrid-Barcelona, por la que iba a pasar un tren cargado de excombatientes.
- 1962 – en Lima (Perú), Manuel Prado Ugarteche es defenestrado de la presidencia por un golpe de Estado. Asume la presidencia Ricardo Pérez Godoy.
- 1965 – la Unión Soviética lanza la sonda lunar Zond 3.
- 1965 – en Londres (Reino Unido), Edward Heath es elegido nuevo líder del Partido Conservador.
- 1967 – en el valle de Sartenejas (Venezuela) se funda la Universidad de Caracas, más tarde renombrada Universidad Simón Bolívar.
- 1967 – en Brasil, el expresidente Humberto Castelo Branco fallece en un accidente aéreo.
- 1972 – en Egipto, Anwar el-Sadat anuncia la expulsión de los consejeros militares soviéticos.
- 1975 – en Río de Janeiro mueren 30 viajeros en un descarrilamiento ferroviario.[cita requerida]
- 1976 – en España, los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), reivindican la colocación de 28 artefactos explosivos.
- 1977 – en Oviedo (España)se recuperan 251 piedras preciosas robadas de la «Cámara Santa».
- 1978 – en Jartum (Sudán), 30 jefes de Estado africanos participan en la conferencia de la OUA.
- 1979 – Francisco Urcuyo Maliaños asume como Presidente de Nicaragua tras la renuncia y huida del dictador nicaragüense Anastasio Tachito Somoza.
- 1980 – en Brasil, y después de casi 30 años de emisión ininterrumpida, la cadena de televisión Rede Tupi cesa sus transmisiones.
- 1981 – en Dublín (Irlanda), los violentos incidentes durante una manifestación pro-IRA (Ejército Revolucionario Irlandés) concluyen con más de un centenar de heridos.
- 1982 – en un parcelamiento (aldea) cerca de la ciudad de La Libertad, en el departamento de Petén (Guatemala) ―en el marco de la Guerra civil de Guatemala y del genocidio guatemalteco― militares y kaibiles (‘fuerzas de élite’) de las Fuerzas Armadas de Guatemala ―bajo las órdenes y responsabilidad del gobierno del dictador Efraín Ríos Montt― perpetran una masacre de civiles (la mayoría de ellos, niños).
- 1983 – en Colombia, el M‑19 confirma la muerte en accidente de su líder Jaime Bateman.
- 1984 – en San Ysidro (estado de California), 22 personas mueren y 19 resultan heridas en la Masacre del McDonald's de San Ysidro.
- 1986 – en el océano Atlántico norte el sumergible Alvin explora el Titanic.
- 1988 – Irán acepta sin condiciones la resolución 598 de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que exige un inmediato alto al fuego en la guerra que Irán mantenía contra Irak desde 1980.
- 1989 – Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzan un acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción en un período de diez años.
- 1993 – fracasan las conversaciones en El Aaiún entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos para realizar el referéndum de autodeterminación exigido por la ONU.
- 1993 – en México se funda la cadena de televisión Televisión Azteca.
- 1993 – en Veguellina de Órbigo (España) se celebra por primera vez el Streetball 3x3 Veguellina, torneo de baloncesto 3x3 más antiguo de España que se lleva celebrando ininterrumpidamente desde su nacimiento (excepto durante la pandemia de covid‑19).
- 1994 – en Ruanda, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) toma el control de Gisenyi y el noroeste del país, obligando al gobierno interino a huir a en Zaire poniendo fin al genocidio.
- 1994 – en Buenos Aires (Argentina), un atentado terrorista a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) deja 85 muertos y más de 300 heridos.
- 1995 – en la isla de Montserrat, entra en erupción el volcán Soufrière Hills.
- 1996 – inundaciones en el río Saguenay, a uno de los peores desastres naturales de la historia de Quebec.
- 1996 – en Sri Lanka, la banda terrorista Tigres de Liberación del Eelam Tamil capturan una base del ejército y matan a más de 1200 soldados (batalla de Mullaitivu).
- 1998 – en las costas del norte de Papúa Nueva Guinea, un tsunami hace desaparecer a más de 3000 personas.
- 1998 – en Roma (Italia), la firma del Estatuto de Roma inaugura la Corte Penal Internacional.
- 2004 – en alguna ciudad de la Argentina, Carlos Sainz gana el Rally de Argentina, lo que supone su 26.ª victoria en pruebas del Mundial, récord en la historia del campeonato.
- 2004 – en Gaza (Palestina), las milicias radicales palestinas desafían la autoridad del líder palestino Yasir Arafat.
- 2004 – en Faluya (Irak), un ataque de las tropas estadounidenses, autorizado por el primer ministro iraquí, se cobra la vida de 14 civiles, entre ellos varios niños.
- 2005 – en China, el tifón Haitang obliga a evacuar a más de 0.6 millones de personas.
- 2005 – el Constitucional alemán anula la orden europea de detención y entrega, considerada pieza clave en la lucha conjunta contra el terrorismo.
- 2008 – Jesús Vázquez es el primer español nombrado embajador de Buena Voluntad del ACNUR.
- 2012 – en Burgas (Bulgaria), al menos 7 personas mueren y otras 32 resultan heridas después de que una bomba explota en un autobús turístico israelí (atentado terrorista en el aeropuerto de Burgas).
- 2013 – Tijuana se convierte en la primera ciudad mexicana y latinoamericana en realizar el apagón analógico.
- 2014 – en Irak, la banda terrorista Estado Islámico exige que los cristianos acepten el estatus de dhimmi o emigren, como alternativa a ser asesinados.
- 2018 – en alguna ciudad del estado de Iowa (Estados Unidos), un inmigrante ilegal llamado Christian Bahena Rivera secuestra y asesina a Mollie Tibbetts.
- 2019 – en la ciudad de Kioto (Japón), el ciudadano AOBA Shinji (41) quien se autopercibía como «novelista», perpetra un incendio intencional en la empresa Kyoto Animation (de la que Aoba creía que había plagiado sus novelas). Entró por la puerta principal, bloqueó las salidas de emergencia y vertió gasolina dentro de las oficinas, generando una explosión. Aoba huyó después de iniciar el incendio, pero fue perseguido por un empleado de Kyoto Animation y la policía lo capturó. Asesinó a 36 personas y dejó 34 heridos.
- 2019 – en el Reino de España, José Miguel García es nombrado secretario general de la nueva Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León.