Efemérides del 18 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 18 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 18 de julio de 2026

1830 – Uruguay jura su primera Constitución.

– Uruguay jura su primera Constitución. 1865 – en la costa atlántica de la provincia argentina de Buenos Aires (512 km al sur de la ciudad de Buenos Aires) se funda la aldea de Necochea.

– en la costa atlántica de la provincia argentina de Buenos Aires (512 km al sur de la ciudad de Buenos Aires) se funda la aldea de Necochea. 1909 – 25 km al sur de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Rafael Calzada.

– 25 km al sur de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Rafael Calzada. 1987 – Claudio Yacob, futbolista argentino.

– Claudio Yacob, futbolista argentino. 1994 – en Buenos Aires (Argentina), un atentado terrorista a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) deja 85 muertos y más de 300 heridos.

– en Buenos Aires (Argentina), un atentado terrorista a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) deja 85 muertos y más de 300 heridos. 1994 – Stefanía Roitman, actriz y modelo argentina.

– Stefanía Roitman, actriz y modelo argentina. 1997 – Micaela Cabrera, futbolista argentina.

– Micaela Cabrera, futbolista argentina. 2000 – Fausto Ruesga, baloncestista argentino.

– Fausto Ruesga, baloncestista argentino. 2002 – Alexis Chávez, atleta argentino.

– Alexis Chávez, atleta argentino. 2004 – en alguna ciudad de la Argentina, Carlos Sainz gana el Rally de Argentina, lo que supone su 26.ª victoria en pruebas del Mundial, récord en la historia del campeonato.

💡 ¿Sabías que...? El 18 de julio de 1925, Adolf Hitler publicó su obra "Mein Kampf", donde expone sus ideas políticas y su ideología, que más tarde influirían en el régimen nazi y en la historia de Alemania y Europa. Este libro se convirtió en un texto fundamental para entender el pensamiento de Hitler y su visión del mundo, marcando un antes y un después en la política del siglo XX.

En el mundo: 18 de julio de 2026