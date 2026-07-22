Efemérides del 22 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 22 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 22 de julio de 2026

1961 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Canal 11 (hoy conocido como Telefe).

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el Canal 11 (hoy conocido como Telefe). 1977 – Juan Quintero, cantante, guitarrista y compositor argentino.

– Juan Quintero, cantante, guitarrista y compositor argentino. 1979 – se inaugura el estadio Ciudad de Vicente López, actual cancha del Club Atlético Platense, en un partido disputado entre este y Gimnasia La Plata, que terminaría 0 a 0.

– se inaugura el estadio Ciudad de Vicente López, actual cancha del Club Atlético Platense, en un partido disputado entre este y Gimnasia La Plata, que terminaría 0 a 0. 1980 – Juan Huerta, futbolista argentino.

– Juan Huerta, futbolista argentino. 1988 – Silvio Romero, futbolista argentino.

– Silvio Romero, futbolista argentino. 1990 – Muere Manuel Puig, escritor argentino, conocido fundamentalmente por sus novelas Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña.

– Muere Manuel Puig, escritor argentino, conocido fundamentalmente por sus novelas Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña. 1997 – Walter Bracamonte, futbolista argentino.

– Walter Bracamonte, futbolista argentino. 1999 – Alexis Sosa, futbolista argentino.

– Alexis Sosa, futbolista argentino. 2002 – el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello toma el relevo de Mary Robinson al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

– el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello toma el relevo de Mary Robinson al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2007 – en Canadá, la Selección Argentina sub-20 se consagró campeona mundial de la categoría tras derrotar en la final a la República Checa por 2-1. Esta consagración significó la 6° para La Rrina del Fútbol en campeonatos mundiales de la categoría, siendo la máxima ganadora histórica.

💡 ¿Sabías que...? El 22 de julio de 1298, durante la batalla de las Garzas, el ejército alemán liderado por el margrave de Brandeburgo fue derrotado por las fuerzas de la Liga de Babenberg en la Guerra de los Hermanos, un conflicto que enfrentó a nobles alemanes por el control de la región de Austria. Este evento es significativo porque marcó un cambio en el equilibrio de poder en la región y tuvo repercusiones en la política europea de la época.

En el mundo: 22 de julio de 2026