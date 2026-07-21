Ocho focos de quema detectados en la Capital durante operativo de prevención gubernamental

El Gobierno de La Rioja llevó a cabo un operativo de prevención y monitoreo de incendios en el departamento Capital a través del Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT). Este lunes, se implementó un dispositivo que combinó monitoreo terrestre, aéreo y satelital, además de actividades de concientización dirigidas a vecinos de la zona norte de la ciudad.
Las acciones se concentraron en áreas de alto riesgo, utilizando vehículos aéreos no tripulados, unidades móviles y cámaras de observación para el seguimiento del territorio. Durante la jornada, se registraron ocho puntos con quemas de residuos, donde brigadistas forestales, bomberos y personal del Instituto de Servicios Ambientales actuaron para controlar la situación.
El Municipio de Capital se encargará de las tareas de saneamiento ambiental en los sectores identificados, y se reforzarán las acciones de concientización. Este operativo refleja la colaboración entre organismos como la Brigada Forestal, Policía de la Provincia y Defensa Civil, en un esfuerzo conjunto para abordar las emergencias y mitigar los riesgos de incendios en la región.