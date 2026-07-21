Martes, 21 de Julio 2026
La Rioja

Ocho focos de quema detectados en la Capital durante operativo de prevención gubernamental

El Gobierno de La Rioja implementó un operativo de prevención de incendios en Capital, utilizando tecnología avanzada para monitorear áreas de alto riesgo. Ocho focos de quema fueron detectados y controlados por brigadistas y autoridades. La coordinación entre organismos es clave para mitigar riesgos ambientales.

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El Gobierno de La Rioja llevó a cabo un operativo de prevención y monitoreo de incendios en el departamento Capital a través del Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT). Este lunes, se implementó un dispositivo que combinó monitoreo terrestre, aéreo y satelital, además de actividades de concientización dirigidas a vecinos de la zona norte de la ciudad.

Las acciones se concentraron en áreas de alto riesgo, utilizando vehículos aéreos no tripulados, unidades móviles y cámaras de observación para el seguimiento del territorio. Durante la jornada, se registraron ocho puntos con quemas de residuos, donde brigadistas forestales, bomberos y personal del Instituto de Servicios Ambientales actuaron para controlar la situación.

El Municipio de Capital se encargará de las tareas de saneamiento ambiental en los sectores identificados, y se reforzarán las acciones de concientización. Este operativo refleja la colaboración entre organismos como la Brigada Forestal, Policía de la Provincia y Defensa Civil, en un esfuerzo conjunto para abordar las emergencias y mitigar los riesgos de incendios en la región.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial prevención de incendios monitoreo ambiental capital seguridad ambiental
TL;DR

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